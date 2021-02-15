Uzmanlar uyardı: Soğuk havalar da tetikliyor! Midede gaz oluşumunu önlemek için...

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, soğuk havalarda şişkinliğin arttığına dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Göral, bağırsak şişkinliğinin altında çok farklı nedenlerin yatabileceğini belirterek “Bağırsak şişkinliği, hastalığa bağlı olmadan da yani kişinin yeme içme alışkanlığına göre de oluşabilir. Toplumda sık olarak sağlıksız beslenme, hızlı yemek yeme, aşırı kuru fasulye, mercimek, nohut, soğan, sarımsak, süt (laktoz) intoleransı, asitli içeceklere bağlı olabileceği gibi gıda alerjileri ve çölyak hastalığına da bağlı olabilir. Bazen de şişkinliğin sebebi, yaşanan stres sıkıntı, korku ve hastalık korkusuna bağlı da olabilir. Gıdaları hızlı ve çiğnemeden tüketirken fazla hava yutulmakta ve karında şişkinliğe neden olmaktadır” dedi.

'SICAK İÇECEKLER TÜKETİN'

Prof. Dr. Göral, soğuk havaların ve soğuk ortamın şişkinliğe neden olabileceğini belirterek, "Ayrıca soğuk gıda ve içecekler de midede gaz oluşumunu artırır. Soğuk günlerde mide gazı daha çok oluşur. Bu günlerde sıcak içecekleri bolca tüketip bedeninizi de sıcak tutabilirsiniz. Ev içindeyken mide gazı oluşuyorsa, çorap giymek veya daha kalın giyinmek yararlı olacaktır. Sık kullanılan antibiyotikler ve ilaçlar da bağırsak mikrobiatasını bozarak iyi bakterilerin azalmasına ve kötü bakterilerin artmasına, sonuçta bağırsaklarda aşırı gaz oluşumuna neden olur. Bazen de mide, bağırsak, safra kesesi, karaciğer, pankreas ve diğer iç organ hastalıkları da şişkinliğe neden olur. Yani ciddi bir hastalığın ilk belirtisi de olabilir. Bağırsakta gaz, iştahsızlık ve kilo kaybı varsa, kötü bir hastalığın olup olmadığı, mutlaka araştırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

İHA

