Uzmanlar uyardı! Tuvalette bu pozisyonda oturmazsak büyük problemler bizi bekliyor...

Vücudumuz anatomik olarak belirli özelliklere sahip. Yaşam tarzımızın değişmesiyle bazen bu anatomik zorunluluklardansa pratikliği tercih edebiliyoruz. Tuvalet alışkanlığı da bunun başında geliyor. Gelin, bu durumu daha yakından ele alalım ve sağlıklı tuvalete oturma biçiminin hangisi olduğunu inceleyelim.

KISA BİR ANATOMİ

Bağırsaklarımız midemizden sonraki bölümdür ve ince ve kalın bağırsak olmak üzere iki bölüme ayrılır. Yiyeceklerin ince ve kalın bağırsaktaki yolculukları sırasında protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve su gibi yararlı kısımlar bağırsaklardan absorbe edilir ve geri kalan yararsız posa kısmı dışkı halinde kalın bağırsağın bitimindeki anüs ile dışarıya atılır. Bağırsağın bitiminde anüs boşluğundan önce yer alan bir kasımız bulunmakta: puborectalis. Bu kas tuvaletimizi tutabilmemizi sağlar. Oturur pozisyondayken bu kas kasılır, böylece dışkının dışarı çıkması engellenir. Çömelme durumundaysa kas gevşer ve dışkının hızlı ve kolay şekilde dışarı atılması sağlanır.

DOĞRU POZİSYON

Bebekleri dikkatle incelerseniz tuvaletleri geldiğinde çömeldiklerini ve böylece tuvalet ihtiyaçlarını giderdiklerini fark edersiniz. Doğru dışkılamanın da bu şekilde yapılması gerekiyor. Çömelerek dışkılamanın yapıldığı alaturka tuvaletler, çoğu zaman hijyenik endişeler dolayısıyla tercih edilmiyor. Bunun yerine anatomimize pek de uymayan alafranga tuvaletler kullanılıyor.