HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzmanlar uyardı! Tuvalette bu pozisyonda oturmazsak büyük problemler bizi bekliyor...

Uzmanlar uyardı! Tuvalette bu pozisyonda oturmazsak büyük problemler bizi bekliyor...

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.06.2020 14:19 | Son Güncelleme

Alafranga ve alaturka; hangi tuvalet türünün daha sağlıklı olduğu yıllardır tartışılıyor. Kimileri rahatlığından, kimileri alışkanlıktan, kimileri de temizlikten dolayı bu iki tip tuvaletten birini tercih ediyor. Peki, sağlıklı olan oturma şekli hangisi? Hangi tuvalet tipi anatomik olarak tuvalet ihtiyacımızı en uygun biçimde karşılamaya uygun?

Uzmanlar uyardı! Tuvalette bu pozisyonda oturmazsak büyük problemler bizi bekliyor...

Vücudumuz anatomik olarak belirli özelliklere sahip. Yaşam tarzımızın değişmesiyle bazen bu anatomik zorunluluklardansa pratikliği tercih edebiliyoruz. Tuvalet alışkanlığı da bunun başında geliyor. Gelin, bu durumu daha yakından ele alalım ve sağlıklı tuvalete oturma biçiminin hangisi olduğunu inceleyelim.

KISA BİR ANATOMİ

Bağırsaklarımız midemizden sonraki bölümdür ve ince ve kalın bağırsak olmak üzere iki bölüme ayrılır. Yiyeceklerin ince ve kalın bağırsaktaki yolculukları sırasında protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve su gibi yararlı kısımlar bağırsaklardan absorbe edilir ve geri kalan yararsız posa kısmı dışkı halinde kalın bağırsağın bitimindeki anüs ile dışarıya atılır. Bağırsağın bitiminde anüs boşluğundan önce yer alan bir kasımız bulunmakta: puborectalis. Bu kas tuvaletimizi tutabilmemizi sağlar. Oturur pozisyondayken bu kas kasılır, böylece dışkının dışarı çıkması engellenir. Çömelme durumundaysa kas gevşer ve dışkının hızlı ve kolay şekilde dışarı atılması sağlanır.

DOĞRU POZİSYON

Bebekleri dikkatle incelerseniz tuvaletleri geldiğinde çömeldiklerini ve böylece tuvalet ihtiyaçlarını giderdiklerini fark edersiniz. Doğru dışkılamanın da bu şekilde yapılması gerekiyor. Çömelerek dışkılamanın yapıldığı alaturka tuvaletler, çoğu zaman hijyenik endişeler dolayısıyla tercih edilmiyor. Bunun yerine anatomimize pek de uymayan alafranga tuvaletler kullanılıyor.

RİSKLER

Bahsedildiği gibi oturur pozisyonda puborectalis kası kasıldığı için dışkılama yapabilmek için ekstra bir kuvvet gerekiyor: ıkınma. Fakat ıkınma karın bölgesindeki iç organlarda basıncı artırdığı için fıtık, hemoroit (basur) gibi sağlık sıkıntılarına neden olabiliyor. Ayrıca dışkının tam olarak dışarıya atılmaması sebebiyle bağırsak içinde kalan dışkı bakteriyel enfeksiyonla Crohn hastalığı ve apandisit gibi bağırsak iltihaplanmalarına ve kolon kanserine neden olabilir. Daha önceden bu hastalıkların genetik yatkınlık ya da beslenme gibi kişisel alışkanlıklar sebebiyle oluştuğu düşünülse de son zamanlarda yanlış tuvalet alışkanlığının etkili olabileceği de düşünülüyor.

Çömelerek tuvalet ihtiyacını gidermek sadece sindirim sistemi için değil, boşaltım sisteminizin sağlığı için de faydalı. Çömelir pozisyonda idrar torbası üzerine baskı oluşarak idrarın tam olarak boşaltılması sağlanır. İdrar torbasının tam boşaltılmaması da idrar yolları enfeksiyonu gibi iltihaplanmalara neden olabilir.

NE YAPILMALI?

Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı alaturka tuvaleti kullanamayan ya da rahatlığı, pratikliği ve temizliğinden dolayı alafranga tuvaleti tercih edenler ne yapabilir? Çözümü çok basit. Tuvalete oturduktan sonra ayaklarınızın altına alacağınız bir tabure yardımıyla çömelir pozisyon alabilir, böylece alafranga tuvaletlerde de anatominize uygun olarak tuvalet ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle... Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle...
Sıcak havalarda bunlara dikkatSıcak havalarda bunlara dikkat
İş kanununda izin süreleriİş kanununda izin süreleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı!

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

İlginizi Çekebilir

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Uzun süre seks yapmazsanız ne olur?

Uzun süre seks yapmazsanız ne olur?

Biri vegan beslenen ikizler arasındaki şaşırtıcı farklar

Biri vegan beslenen ikizler arasındaki şaşırtıcı farklar

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Böbrek kanseri belirti vermiyor ama... En etkili tedavi cerrahi!

Dikkat! Erkeklerde 2 kat daha fazla görülüyor

Uzmanlar uyardı! Akıllı telefonda kanser riski var mı? Satın alırken o özelliğe mutlaka bakın...

Uzmanlar uyardı! Akıllı telefonda kanser riski var mı? Satın alırken o özelliğe mutlaka bakın...

Vücuttan ödem attıran 10 etkili öneri

Bu meyvenin saplarını sakın atmayın!

Sıcak havalarda dikkat edilmesi gerekenler

Sıcak havalarda bunlara dikkat

Obezite ameliyatı kalkıyor mu? Obezite cerrahisinde son gelişme!

Obezite ameliyatı kalkıyor mu?

Baş ağrısına ne iyi gelir? Baş ağrısı nasıl geçer? Baş ağrısı için ne yapılır?

Baş ağrısına ne iyi gelir? İşte yöntemler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.