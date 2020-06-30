Uzmanlar uyardı! Tuvalette bu pozisyonda oturmazsak büyük problemler bizi bekliyor...

Vücudumuz anatomik olarak belirli özelliklere sahip. Yaşam tarzımızın değişmesiyle bazen bu anatomik zorunluluklardansa pratikliği tercih edebiliyoruz. Tuvalet alışkanlığı da bunun başında geliyor. Gelin, bu durumu daha yakından ele alalım ve sağlıklı tuvalete oturma biçiminin hangisi olduğunu inceleyelim.
Bağırsaklarımız midemizden sonraki bölümdür ve ince ve kalın bağırsak olmak üzere iki bölüme ayrılır. Yiyeceklerin ince ve kalın bağırsaktaki yolculukları sırasında protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve su gibi yararlı kısımlar bağırsaklardan absorbe edilir ve geri kalan yararsız posa kısmı dışkı halinde kalın bağırsağın bitimindeki anüs ile dışarıya atılır. Bağırsağın bitiminde anüs boşluğundan önce yer alan bir kasımız bulunmakta: puborectalis. Bu kas tuvaletimizi tutabilmemizi sağlar. Oturur pozisyondayken bu kas kasılır, böylece dışkının dışarı çıkması engellenir. Çömelme durumundaysa kas gevşer ve dışkının hızlı ve kolay şekilde dışarı atılması sağlanır.
Bebekleri dikkatle incelerseniz tuvaletleri geldiğinde çömeldiklerini ve böylece tuvalet ihtiyaçlarını giderdiklerini fark edersiniz. Doğru dışkılamanın da bu şekilde yapılması gerekiyor. Çömelerek dışkılamanın yapıldığı alaturka tuvaletler, çoğu zaman hijyenik endişeler dolayısıyla tercih edilmiyor. Bunun yerine anatomimize pek de uymayan alafranga tuvaletler kullanılıyor.
Bahsedildiği gibi oturur pozisyonda puborectalis kası kasıldığı için dışkılama yapabilmek için ekstra bir kuvvet gerekiyor: ıkınma. Fakat ıkınma karın bölgesindeki iç organlarda basıncı artırdığı için fıtık, hemoroit (basur) gibi sağlık sıkıntılarına neden olabiliyor. Ayrıca dışkının tam olarak dışarıya atılmaması sebebiyle bağırsak içinde kalan dışkı bakteriyel enfeksiyonla Crohn hastalığı ve apandisit gibi bağırsak iltihaplanmalarına ve kolon kanserine neden olabilir. Daha önceden bu hastalıkların genetik yatkınlık ya da beslenme gibi kişisel alışkanlıklar sebebiyle oluştuğu düşünülse de son zamanlarda yanlış tuvalet alışkanlığının etkili olabileceği de düşünülüyor.
Çömelerek tuvalet ihtiyacını gidermek sadece sindirim sistemi için değil, boşaltım sisteminizin sağlığı için de faydalı. Çömelir pozisyonda idrar torbası üzerine baskı oluşarak idrarın tam olarak boşaltılması sağlanır. İdrar torbasının tam boşaltılmaması da idrar yolları enfeksiyonu gibi iltihaplanmalara neden olabilir.
Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı alaturka tuvaleti kullanamayan ya da rahatlığı, pratikliği ve temizliğinden dolayı alafranga tuvaleti tercih edenler ne yapabilir? Çözümü çok basit. Tuvalete oturduktan sonra ayaklarınızın altına alacağınız bir tabure yardımıyla çömelir pozisyon alabilir, böylece alafranga tuvaletlerde de anatominize uygun olarak tuvalet ihtiyacınızı giderebilirsiniz.
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