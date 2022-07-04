Uzmanlar uyarıyor: Benlerinizin görünümüne dikkat!

Cilt benleri cilde renk veren hücrelerin cilt altında normalden farklı şekilde yerleşmesi ile oluşmaktadır. Benlerin renkleri ve şekilleri değişiklik göstermektedir. Cilt benlerin yapısının değişmesi sağlık hakkında tehdit oluşturabilir. Dr Sagar, "Potansiyel olarak tehlikeli bir cilt kanseri türü olan melanom, her zaman herhangi bir belirtiye neden olmaz" dedi.

HER DEĞİŞİM CİLT KANSERİ DEMEK DEĞİLDİR

Bazı benler yıllar içinde biraz değişebilir. Dr Sagar, "Benler zamanla değişebilir," dedi, "kalkışlar ve renk, şekil ve boyut olarak değişebilir. Hatta bazıları tamamen yok olabilir. Önemli olan cildinizin farkında olmanızdır. Çünkü yıllar yerine aylar içinde meydana gelen değişiklikler - benlerin hızla koyulaşması - kesinlikle acil bir mesele olarak ele alınmaya değerdir. Herhangi bir tıbbi konuda olduğu gibi, endişeleniyorsanız veya emin değilseniz, doktorunuzdan profesyonel tavsiye almak her zaman en iyisidir.”

KOYU TENLİLER DE RİSK ALTINDADIR

“Koyu tenli olanlar, çok açık tenli olanlara göre güneşten biraz daha fazla korunurlar. Ancak bu, cilt hücrelerine zarar verecek ve melanom geliştirme olasılığını artıracak kadar UV ışınlarına maruz kalamayacakları anlamına gelmez. Cilt tipiniz veya renginiz ne olursa olsun, tüm yıl boyunca dışarıda olduğunuzda benlerinizin farkında olun ve gerekli önlemleri alın.”

BENLER NE ZAMAN RİSK OLUŞTURUR?

Benlerin yapısında bazı değişiklikler kanser şüphesi uyandırmalıdır. Bu değişiklikler şöyle sıralanabilir: