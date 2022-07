Uzmanlar uyarıyor: Böbrek sağlığınız için 5 altın kural

Böbrekler kandaki suyu, asitleri ve atıkları temizleyerek filtreler. Bu atıkların vücudun dışına taşınması için idrar haline gelmesini sağlar. Sağlık için oldukça önemli yeri bulunan böbreklerin hasar almaması adına yaşam alışkanlıklarına dikkat etmek gerekmektedir. İleride böbrek rahatsızlığı oluşmaması için sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayan Nefroloji Uzmanı Dr. Mustafa Eren, böbrek yetmezliğinde dikkat edilmesi gereken 5 ana unsuru sıraladı.

GENELLİKLE HALSİZLİK DIŞINDA BELİRTİ OLUŞMAZ

Uzm. Dr. Mustafa Eren, böbreklerin hafif ve orta derecede yetersiz çalışması durumlarında genellikle halsizlik dışında belirti oluşmadığı için, böbrek yetersizliğinin ağır seviyeye gelinceye kadar fark edilemediğini belirtti. Bu nedenle ileride böbrek hastalığı oluşmaması için sağlıklı beslenmek çok önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Eren, “Çünkü böbrek yetersizliklerinin yüzde 60-65’i şeker ve tansiyon hastalıkları nedeni ile oluşuyor” dedi.

BÖBREKLER İÇİN TUZ VE ŞEKER KULLANIMI KISITLANMALIDIR

Böbrek hastalıklarına en çok şeker ve tansiyon hastalıklarının neden olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Eren, “Bu durumda böbrekleri sağlıklı tutmanın en iyi yolu; şeker ve yüksek tansiyon hastası olmamak için sağlıklı beslenmek veya bu iki hastalıktan biri var ise, tedavisini geciktirmemek ve bu hastalıkları kontrol altında tutmaktır. Bu nedenle unlu mamuller, yağ, şeker, meyve, kuruyemiş gibi kalorisi yüksek gıdaları azaltarak ideal kilonun korunması çok önemlidir. Hipertansiyon hastası olmamak için ise en çok dikkat edilmesi gereken şey tuzlu beslenmeyi azaltmaktır. Tuzlu beslenmek denilince akla ilk gelen sofra tuzu gelir. Ancak yapılan araştırmalar tuzlu beslenmeye en çok sebebiyet veren gıdaların peynir, zeytin, ekmek, salça, turşu gibi içinde tuz olan gıdalar olduğunu göstermiştir” diye konuştu.

AŞIRI PROTEİN ALIMI BÖBREK SAĞLIĞINI ETKİLER

Böbreklerin sağlığını bozan bir başka etkenin ise aşırı proteinli beslenmek olduğunu dile getiren nefroloji uzmanı, “Proteinden zengin gıdalar; her türlü et ve et ürünleri, yumurta, süt ve süt ürünleri, kuru baklagiller ve mantardır. Normalde alınması gerekenin 2 katı kadar proteinle beslenenlerde geçici böbrek yetmezliği oluşabilir. Hafif derecede böbrek yetersizliği olanların aşırı protein tüketiminden kaçınmaları gerekir. Orta düzeyde böbrek yetmezliği olanların proteinli gıdaları biraz azaltması, ağır böbrek yetmezliği olanların ise proteinli gıdaları yarı yarıya azaltması önerilir” sözlerini kullandı.

ZORUNLU OLMADIKÇA AĞRI KESİCİ KULLANMAMAK GEREKİR

Uzm. Dr. Eren, böbrekler için zararlı olan ilaçların başında ağrı kesici ilaçların geldiğini söyledi. Parasetamol dışındaki ağrı kesici ilaçların genellikle böbreklere zararlı olduğunu ifade eden Eren, “Bu ilaçları böbrek yetersizliği olanların kullanması çok sakıncalıdır. Böbrek yetmezliği olmayanların da zorunluluk dışında kullanmamaları önerilir. Böbrek yetmezliği olanların kontrast madde kullanımına çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Kontrast madde; ilaçlı tomografi, ilaçlı MR ve anjiyografi işleminde kullanılması zorunlu olan bir maddedir fakat kontrast maddeler böbrek hasarı yapabilir veya var olan böbrek yetersizliğinin ağırlaşmasına neden olabilir. Böbrek yetmezliği olanların, çok ciddi hastalıklar veya kalp krizi şüphesi olmadıkça bu işlemleri yaptırmaktan imtina etmeleri önerilir. Bu işlemlerin yapılması zorunlu ise nefroloji uzmanı kontrolünde yapılması önerilir” dedi.

“GÜNDE EN AZ 2 LİTRE SU İÇİLMEDİR”

Susuz kalmanın en sık ani böbrek yetersizliği yapan durumlardan biri olduğunun altını çizen nefroloji uzmanı, “İshali ve kusması olanlarda veya Alzheimer ve demans gibi durumlarda su alımı yetersizliği oluşabilir. Sağlıklı böbrekler için günde en az 2 litre kadar su içilmelidir. Kalp yetersizliği ve ödem şikayeti olanlarda aşırı su içmek, vücuttaki ödemin artmasına ve nefes darlığına neden olabilir. Bu nedenle kalp yetersizliği ve ödem şikâyeti olanların içmeleri gereken su miktarına kardiyoloji ve nefroloji uzmanları birlikte karar vermelidirler” diye belirtti.

BİTKİSEL TEDAVİLER TOKSİK ETKİ YAPABİLİR

“Böbrek yetersizliği olanların bitkisel tedaviler için kullanılan geleneksel tedavi yöntemlerini kullanmamaları veya kontrol altında kullanmaları tavsiye edilir” diye devam eden Eren, “Çünkü bitkisel tedavilerde doz ayarı yapılması zaten zor iken böbreklerin zararlı maddeleri atmakta zorlandığı durumlarda toksik etki yapma ihtimali artmaktadır” ifadelerini kullandı. Son olarak böbreklerin görevlerine de değinen Nefroloji Uzmanı Dr. Mustafa Eren, şöyle konuştu:

“Böbrekler vücuttaki kanı günde yaklaşık 250 kez süzer ve bu esnada zararlı maddeleri atar. Böbreklerin görevleri arasında; vücuttaki zararlı maddeleri idrara katarak vücuttan atmak, sodyum, potasyum ve kalsiyum gibi önemli elektrolitlerin seviyelerini koruma, su dengesini sağlamak, asit-baz dengesini sağlamak, tansiyon için gerekli hormonları yapmak, kan yapımı için kemik iliğini çalıştıran hormonları yapmak yer almaktadır.”