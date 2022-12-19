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Uzmanlar uyarıyor! Bu basit hareketi 1 dakika içerisinde yapamıyorsanız ölüm riskiniz yüzde 84 daha fazla

19.12.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudumuzda gelişen bazı değişimler fark etmediğimiz hastalıklar hakkında uyarıcı olabiliyor. Uzmanlar hastalıkları erken teşhis etmek ve ölüm riskini azaltmak için vücudunuzda yaşanan değişimler hakkında bilinçli olmanız gerektiğini belirtiyor. Evde yapacağınız basit bir test fiziksel sağlık için daha fazla dikkat edilmesi gereken bir alan olup olmadığının fark edilmesini sağlayabilir.

Uzmanlar uyarıyor! Bu basit hareketi 1 dakika içerisinde yapamıyorsanız ölüm riskiniz yüzde 84 daha fazla

Sağlıkta meydana gelen değişimleri erken fark etmek ve doğru müdahale etmek hastalıkların yayılmasını engelleyerek iyileşme oranını yükseltiyor. Sinsice ilerleyen bazı hastalıklar sağlığımız için büyük risk oluşturuyor. Yüksek kolesterol fark edilmeden ilerleyen hastalıklar arasında bulunuyor. Ancak evde yapılan ufak testlerle sağlığınızın ne kadar iyi olduğunu ölçebilirsiniz.

TEK AYAK ÜZERİNDE DURUN

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Bir dakikalık teste geçmeden önce, daha hızlı iki alıştırmaya bakalım! Okul öncesi çocuklar için, birinin uzun süre tek ayak üzerinde duramaması zaten önemlidir: yetişkinler için, dengenizi bu şekilde en az on saniye koruyabilmek önemlidir. Kollarını uzatarak bu duruşu sürdüremeyenlerin ölüm oranı, leyleği kolayca taklit edenlere göre yüzde 84 daha fazla.

Testi kendiniz kolayca yapabilirsiniz: Tek ayak üzerinde durun, ellerinizi açın, gözlerinizi bir noktaya sabitleyin ve sayın. On saniye durabiliyorsanız şanslısınız. Dengesini koruyabilen herkes muhtemelen düşme sırasında bu tür yaralanmalara maruz kalmaz, testin ölçtüğü şey budur.

BAĞDAŞ KURUP OTURUP AYAĞA KALKIN

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Bir bacağınızı diğerinin önünde çaprazlayın, sonra dizlerinizi, dirseklerinizi veya ellerinizi kullanmadan oturun ve aynı şekilde ayağa kalkın. Bu konuda yardıma ihtiyacınız varsa, bir puan aşağıdasınız. İki elinizi de yere koyarsanız, iki puan eksi demektir.

İlk on puan aşağıdakiler için düşülür:

  • El kullanımı
  • Diz kullanımı
  • Önkol kullanımı
  • Ellerin dizlerde kullanılması
  • Bacak tarafını kullanma
  • Denge kaybı

Gol yaklaşık 8 puanın bir sonucudur. Esneklik ve kuvvete ek olarak, bu test koordinasyon ve dengenizin önemli bir göstergesidir. Bazı sitelere göre, işler yolunda gitmezse beş yıl içinde öleceksiniz ama korkmayın, kendinizi güçlendirin!

BİR DAKİKADA MERDİVEN ÇIKARAK KALBİNİZİ TEST EDİN

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Bu test, kalbinizin sağlığı ile bir bağlantı olduğunu gösterir . Kabaca 60 dereceye karşılık gelen dört kat merdiven çıkmanız gerekiyor: Harcanan zamana bağlı olarak, kalp hastalığı riskine ne kadar maruz kaldığınız netleşiyor. Görevi bir dakikada tamamlamayı başarırsanız kalbiniz için endişelenmenize gerek yok ama bundan daha fazla zamana ihtiyacınız varsa sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz !


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