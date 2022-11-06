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Uzmanlar uyarıyor! Bu seks trendi kötü sonuçlara yol açabilir

06.11.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik her ne kadar konuşulmayan konular arasında bulunsa da birçok kişi için oldukça önem taşıyor. İnsanların çoğu cinselliği en temel ihtiyaçlar arasında görüyor. Seks hakkında çeşitli uygulamalar, trendler bulunuyor. Son zamanlarda Dünya'da yeni trend olan 'No Nut November' diye adlandırılan akım sağlığı riske atabilir. Uzmanlar No Nut November'ın risklerini paylaştı.

Uzmanlar uyarıyor! Bu seks trendi kötü sonuçlara yol açabilir

Cinsellik sadece partnerle yapılan seksten ibaret değil. Mastürbasyon yapmak da cinselliğin içerisine giriyor. Ancak hem seks hem de mastürbasyon sağlığa çeşitli etkiler gösterebiliyor. Sosyal medyada birçok insan Kasım ayında bir ay boyunca boşalmaktan kaçınacağını belirtti. No Nut November adı verilen bu akım yılda bir yapılan etkinlik. Uzmanlar bu etkinliğin sağlık üzerinde tehlikeli sonuçları olabileceğini belirtiyor.

GÖREVLERİ TAMAMLAMANIN TESTOSTERONU ARTIRDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

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No Nut November'da kurallarına göre seks yapmamak, mastürbasyon yapmamak, pornografi izlememek, cinsel rüya görmekten kaçınmak gerekiyor. Görevi tamamlamanın faydalarının enerji seviyelerini artırmaya, özgüveni artırmaya, zihinsel netliği artırmaya, testosteronu artırmaya ve egzersizleri iyileştirmeye yardımcı olduğu söyleniyor.

BU ETKİNLİĞİN YARARLARININ HİÇBİR KANITI YOK

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Uzman Isabelle'e göre, boşalmamanın "Seks ve mastürbasyonla sağlıklı bir ilişkisi olan erkekler için yararlı olduğuna dair hiçbir kanıt" yok - ve bu kesinlikle onlara süper güçler vermeyecek. Öte yandan orgazmların stresi azaltmak, uykuyu ve ruh halini iyileştirmek ve özgüveni artırmak gibi süper güçleri var gibi görünüyor."

ZEHİRLİ DÜŞÜNCELERİ BESLİYOR

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No Nut November'ın kötü bir fikir olmasının bir başka nedeni de "zehirli erkekliği besleyebilmesi". Devam etti: “Yalnızca 'gerçek erkeklerin' boşalmadan bir ay yaşayabileceği duygusunu yansıtan birçok dil var, bu da erkek olmanın güçlü olmak anlamına geldiğine dair zararlı görüşe katkıda bulunuyor ve bunu yapmanın tek bir doğru yolu olduğu fikrini güçlendiriyor. Kategorik olarak yanlış olan bir erkek haline gelmenize neden oluyor. ”

DÜŞÜNMEMEYİ SÖYLEMESİ DAHA FAZLA DÜŞÜNDÜRTÜYOR

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Uren'e göre son sebep, bir kişiye bir şeyi yapmaması söylendiğinde, büyük olasılıkla onu yapacak olmasıdır. Uren, "Birisi beynine mastürbasyon veya seks hakkında düşünmemesini söylüyorsa, aslında seks ve mastürbasyon hakkında normalde olduğundan çok daha fazla düşüneceklerdir" diye ekliyor.

MASTÜRBASYONUN FAYDALARI VAR

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Bu, ürolog Dr Rena Malik tarafından da desteklendi: "Daha iyi uyku, düşük kalp hızı, azalan stres ve kendini iyi hissettiren hormonlarda çok fazla artış dahil olmak üzere mastürbasyonun bir takım faydaları var."

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