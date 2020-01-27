Uzmanlar Uyarıyor: ‘Çin’e Seyahat Kısıtlansın’

Corona virüsü Türkiye’yi tehdit ediyor mu? Bu soruyu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim görevlisi Prof. Dr. Ali Ceylan yanıtladı. VOA Türkçe’ye konuşan Ceylan, hastalığın aslında hayvanlara özgü olduğunu ancak son zamanlarda değiştiğini söyledi.

Ceylan, “Bu aslında hayvanlarda hastalık yapan bir enfeksiyon ama hayvanlardan insanlara, daha sonra da insanlardan insanlara geçiş özelliği kazandıktan sonra yaygın salgınlar yapabilen bir virüs. Daha önceleri MERS ve SARS gibi ciddi solunum yolu enfeksiyonları yapan benzeri virüsler ortaya çıkmıştı. Hızlı yayılma özelliği kazanıyor, ciddi solunum yolu sıkıntısı yapabiliyor. Ciddi ateş yapabiliyor ve ciddi akciğer yetmezliği ortaya çıkabiliyor. Özellikle yaşlılar hastalıktan daha çok etkilenebiliyor. Ölenler de daha çok yaşlılar. Enfeksiyonun geçişi de solunum yolu ile oluyor. Bir metreden daha yakın durduğunuzda, öksürükle, hapşırıkla havaya yayılan virüsler solunum yolu ile damlacık enfeksiyonu şeklinde alınabiliyor. En önemli geçiş yolu bu. Bunun dışında hasta hayvanlara temas ve o kirli ellerle yüze temas, bu şekilde de geçiş olabiliyor. Çin'de ilk defa bir canlı hayvan pazarında birkaç kişide ortaya çıkmıştı. Bu da hayvanlardan insanlara geçişin olduğunu gösteriyor. MERS ve SARS da coronavirüs ailesindendir. MERS’in develerden geçtiğini biliyoruz. SARS hayvanlardan insanlara geçiyordu. Bunda da yarasalardan, sincaplardan, kedilerden geçiyor. Bu aslında bir kedi hastalığı, kedilerde grip benzeri hastalık yapan bir hastalık. Ama onlarda öldürücü olmuyor. Risk onların dışkıları ile bulaşabiliyor. İnsana bulaşır insandan insana geçer. İnsandan insana geçiş özelliği alırsa o zaman tehdit oluşturmaya başlıyor” dedi.