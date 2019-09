Uzmanlar uyarıyor: Eğer önlem almazsak, kriz kapıda

17 ÜLKE ‘AŞIRI YÜKSEK SU STRESİ’ ALTINDA

Dünya Kaynakları Enstitüsü’nün (WRI) verilerine göre 12’si Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da olmak üzere toplamda 17 ülkenin şu anda aşırı yüksek su stresi altında bulunduğunu belirten Doç. Dr. Uyduranoğu, “İklim krizinin en önemli etkilerinden biri, su döngüsünün değişmesi ve buna bağlı sel ile kuraklığın yaşanmasıdır. Tarım da dahil olmak üzere bütün üretim süreçlerini olumsuz etkileyen bu durum, toprak kalitesini düşürerek üretim maliyetlerini de artırıyor. Atmosferde biriken sera gazları stoğunun, her geçen yıl daha da artması sonucunda gittikçe ısınan dünyada çocuklar, gençler ve gelecek nesiller ölüm kalım savaşı vermek zorunda kalacak” dedi.

“İKLİM KRİZİ MÜCADELE ETMEK DAHA UCUZ”

İklim krizine dikkat çekmek için dünya çapında eylemlerin yapıldığına dikkat çeken Doç. Dr. Uyduranoğlu, New York’ta bir milyondan fazla öğrencinin okula gitmeyerek katıldığı ‘Friday For Future’ etkinliğinin duyarlılık açısından güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Uyduranoğlu, “Amerikalı yazar Cormac McCarthy, ‘Yol’ romanında kahramanların isimlerinin olmadığı, medeniyetin yok olduğu, kuşların ötmediği, ağaçların meyve vermediği ve sürdürülebilir diye bildiğimiz her şeyin kırılgan olduğu bir tablo çizer. Bizi bekleyen son da budur. İklim politikalarının geliştirilmesinde pasif vatandaş olmayı bırakmamız gerekiyor. Vatandaşlar tüketim davranışlarını gözden geçirmeli, politika yapıcılar ise halk ve sivil toplum örgütleriyle birlikte seferberlik ilan etmeli” dedi.

İklim kriziyle mücadele etme maliyetinin, müdahale etmemeye oranla daha düşük olduğuna da değinen Doç. Dr. Uyduranoğlu, ‘Stern Raporu’ verilerine göre, iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkacak maliyetlerin dünya gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 20’sine denk geldiğini belirtti.