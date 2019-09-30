Uzmanlar uyarıyor: Eğer önlem almazsak, kriz kapıda

İSTANBUL, (DHA) - İKLİM krizine bağlı felaketlerin en kötüsünün henüz yaşanmadığını belirten İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, “Doğadaki bu mükemmel denge insanın neden olduğu iklim krizi ile maalesef bozuluyor. Eğer önlem almazsak, iklim krizinin sonuçlarını çok daha ağır hissetmeye başlayacağız. Geri dönüşü olmayan bir gidişat içerisindeyiz” dedi. Son yıllarda tüm dünya tarafından sıkça konuşulan iklim kriziyle ilgili İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu’ndan önemli uyarılar geldi. Doç. Dr. Uyduranoğlu, iklim krizinin etkilerinin birçok yerde birçok farklı şekilde gözlemlendiğini, fakat en kötüsünün henüz gerçekleşmediğini söyledi. “Diğer tüm felaketler sonrasında neslini devam ettirebilen insanlık bu defa çok da şanslı olmayabilir, geleceğimiz pamuk ipliğine bağlı” diyen Doç. Dr. Uyduranoğlu çarpıcı verileri de gözler önüne serdi.

CANLI TÜRLERİNİN YÜZDE 60’I YOK OLDU WWF tarafından yayımlanan ‘Yaşayan Gezegen 2018 Raporu’ verilerine göre son 44 yılda canlı türleri popülasyonlarında yüzde 60 azalma olduğunu belirten Doç. Dr. Uyduranoğlu, iklim adaletinin sadece yoksul ve zengin ülkeler arasında değil, canlılar arasında da söz konusu olduğunu söyledi. Doç. Dr. Uyduranoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bilimsel çalışmalar, küresel sıcaklık artışının bu yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derece ile sınırlandırılmaması halinde ekosistemin çok büyük zarar göreceğini belirtiyor. Başta mercanlar olmak üzere birçok canlı tehdit altında. Bitkiler ve hayvanların birlikte sağladığı doğal denge daha da bozuluyor. Hayvanlar karbondioksit üretirken, bitkiler de bu karbondioksiti ve suyu kullanarak oksijen ve karbonhidrat üretiyor. Doğadaki bu mükemmel denge insanın neden olduğu iklim krizi ile maalesef bozuluyor. Eğer önlem almazsak, iklim krizinin sonuçlarını çok daha ağır hissetmeye başlayacağız. Geri dönüşü olmayan bir gidişat içerisindeyiz.”