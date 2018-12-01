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Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.12.2018 14:53 | Son Güncelleme

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Atilla Hacıbekiroğlu, gözde sinek uçuşmalarının özellikle ışık çakması ile beraber görüldüğünde, göz hekimine başvurmak gerektiğine dikkat çekti.

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Yaşlanmaya bağlı olarak göz içindeki yapısal değişikliklere bağlı ortaya çıkan sorunlardan biri de göz önünde sinek uçuşması ya da siyah lekeler görmek. Düz beyaz veya mavi gökyüzüne bakıldığında artan bu nokta ya da solucan şeklindeki görüntüler genellikle bakış yönüne doğru hareket ediyor. Çoğu zaman 50 yaşından sonra rastlanılan bu sorun sıklıkla görülüyor.

ÖNEMLİ BİR HASTALIĞIN HABERCİSİ OLABİLİR

Göz önünde uçuşan sinekler ya da siyah noktalar görmenin retina yırtılması gibi önemli bir göz hastalığının da habercisi olabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Atilla Hacıbekiroğlu, kesin tanı için göz hekimine başvurmak gerektiğine vurgu yaptı.

Göz içinde retina ve lens arasında bulunan “vitreus” adı verilen madde yaşla birlikte zaman içinde retinadan ayrılarak büzüşmeye başlıyor. Orta yaşlara erişildiğinde ise gözün içindeki jel kıvamındaki yapıdaki değişiklikler dikkat çekiyor. Ne yazık ki bu madde zaman içinde kendini yenileyemiyor. İlerleyen yaşla birlikte vitreusun yapısı bozuluyor, jel yapısı, sıvı ve lif halini alıyor.

'MUTLAKA CİDDİYE ALINMALI'

Op. Dr. Atilla Hacıbekiroğlu, “Sorun yüzde 15 oranında retinada yırtılma, kanama veya yarılmayla beraber olabileceğinden, ani başladığında mutlaka ciddiye alınmalı. Ayrıntılı bir retina muayenesi yapılmalı. Retinada herhangi bir sorun yoksa genel olarak bu siyah noktalar zamanla küçülür ve kişinin dikkatini ekmez hale gelir. Bu nedenle genellikle tedavi gerekmez. Eğer kişiyi aşırı rahatsız ediyorsa ya da görmeyi düşürecek kadar fazla miktarda ise tedavi edilebiliyor. Bu durumda yağ lazerle belirli konumda ve büyüklükte olan vitreuslifleri ”vitreolizis” dediğimiz yöntemle yok edilebilir. Ya da vitrektomi denilen ameliyatla vitreus jeli ve içindeki oluşumlar tamamen gözden uzaklaştırılabilir. Hastaların muayene olmadan, internet üzerinden buldukları damlalar ve bitkisel ilaçlara itibar etmemeleri önem taşıyor.” (İHA)

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