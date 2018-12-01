Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Yaşlanmaya bağlı olarak göz içindeki yapısal değişikliklere bağlı ortaya çıkan sorunlardan biri de göz önünde sinek uçuşması ya da siyah lekeler görmek. Düz beyaz veya mavi gökyüzüne bakıldığında artan bu nokta ya da solucan şeklindeki görüntüler genellikle bakış yönüne doğru hareket ediyor. Çoğu zaman 50 yaşından sonra rastlanılan bu sorun sıklıkla görülüyor.

ÖNEMLİ BİR HASTALIĞIN HABERCİSİ OLABİLİR

Göz önünde uçuşan sinekler ya da siyah noktalar görmenin retina yırtılması gibi önemli bir göz hastalığının da habercisi olabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Atilla Hacıbekiroğlu, kesin tanı için göz hekimine başvurmak gerektiğine vurgu yaptı.

Göz içinde retina ve lens arasında bulunan “vitreus” adı verilen madde yaşla birlikte zaman içinde retinadan ayrılarak büzüşmeye başlıyor. Orta yaşlara erişildiğinde ise gözün içindeki jel kıvamındaki yapıdaki değişiklikler dikkat çekiyor. Ne yazık ki bu madde zaman içinde kendini yenileyemiyor. İlerleyen yaşla birlikte vitreusun yapısı bozuluyor, jel yapısı, sıvı ve lif halini alıyor.