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Uzmanlar uyarıyor: Faydalı sanarak içmeyin! Sağlığınız için uzak durun

31.10.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süt içmenin faydaları çocukluktan itibaren beynimize aşılanan bilgiler arasında bulunuyor. Hem kemik sağlığı hem de kronik hastalıklar üzerinde oldukça etkili sonuçlar sağlayan sütün yediden yetmişe herkes tarafından tüketilmesi öneriliyor. Ancak sağlık için içilen süte çok dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar sağlığınızı tehdit eden çiğ sütleri kesinlikle içmemeniz gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar uyarıyor: Faydalı sanarak içmeyin! Sağlığınız için uzak durun

Sağlıklı beslenme denilince süt ve süt ürünleri ilk akla gelen gıdalar arasında bulunuyor. Sütün içerisinde yüksek miktarda kalsiyum, fosfor, B12, riboflavin ve protein bulunuyor. Bu vitamin ve mineraller sağlık için büyük önem taşıyor. Ancak çiğ sütlerin daha faydalı olduğunu düşünerek içen kişiler büyük risk altına giriyor. Çiğ süt birçok hastanelik olmanıza neden olabiliyor.

ÇİĞ SÜT NEDİR?

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Çiğ süt, en basit tanımıyla hiçbir işlem görmemiş süt demtir. Çiğ sütler homojenize ya da pastörize edilmezler. Çiğ süt nasıl kullanılır derseniz, aslında bildiğiniz diğer tüm sütleri kullandığınız yerlerde kullanabilirsiniz. Sadece öncesinde sütün iyice kaynatılması gerekir. Çünkü çiğ süt, hiçbir işlem görmediği için, içinde vücudunuza girmesini hiç istemeyeceğiniz zararlı maddeler bulunabilir.

ÇİĞ SÜTÜN ZARARLARI

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  • Çiğ süt, işlem görmemesi nedeniyle birçok fayda barındırsa da bu özelliği nedeniyle bruselloz ve tüberküloz gibi birçok hastalığa yol açan bakterileri de vücuda taşıyabiliyor.
  • Sütün alındığı ineğin nasıl koşullarda yetiştirildiği ve sağıldığı bilinmediğinden hijyenik eksiklikler söz konusu olabiliyor.
  • Aynı şekilde sütün sulandırılması ya da içine farklı maddelerin konulup konulmaması gibi durumlar tam olarak bilinemediğinden alınan sütün yüzde yüz doğal olduğu şüphesi oluşabiliyor.

ÇİĞ SÜTTEN HANGİ BAKTERİLER BULAŞIR?

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Escherichia coli: İshalli hastalıklara yol açar ve hatta ölüme neden olabilir.
Brucella: Brucella cinsi bakteri verem hastalığına neden olur. Hamile kadınlarda ise düşük tehlikesi yaratır.
Staphyloccoccus aureus: Çeşitli enfeksiyonlara sebep olur.

ÇİĞ SÜT NE KADAR KAYNATILMALI?

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Çiğ sütü satın aldıktan sonra tüketmek için kaynatma işleminden geçirmek gereklidir. Kaynayan sütteki zararlı mikroplar kırılır ve tüketime uygun hale gelir. Doktorlar çiğ sütün kaynatılmadan tüketilmemesini defalarca vurgulamaktadır. Kaynatma işleminde ise dakikaya dikkat etmeniz iyi olacaktır. Çünkü çok fazla kaynayan sütün içindeki besin değeri kaynama işlemiyle beraber kaybolacaktır. Ayrıca çok fazla ısınan sütün yanması da sütün tadını değiştirip zararlı hale getirebilir. Bu nedenle sütü tencerede veya büyük bir cezvede kaynatırken 10 dakika kaynaması ideal bir süre olacaktır.

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