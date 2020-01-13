HABER
  4. Uzmanlar uyarıyor: Fıtık tedavisi kendiliğinden gerçekleşmez! Fıtık belirtileri nelerdir?

Uzmanlar uyarıyor: Fıtık tedavisi kendiliğinden gerçekleşmez! Fıtık belirtileri nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.01.2020 15:26 | Son Güncelleme

Fıtık tedavisi fıtığın kendiliğinden iyileşmesinin mümkün olmadığı bir hastalık olduğundan kesinlikle doktor kontrolünde gerçekleştirilmesi gereken bir sürece tabidir. Ne yazık ki fıtık milyonlarca insanın başına gelmesine rağmen yeterli önemin verilmediği bir hastalıktır. Ancak uzmanlar fıtık tedavisi konusunda zaman kaybedilmeden başlanması gerektiği görüşünde. Peki kişiler fıtık tedavisine hangi rahatsızlıkları yaşadıktan sonra başlamalı? İşte fıtık belirtileri ve fıtık tedavisinin önemi...

Uzmanlar uyarıyor: Fıtık tedavisi kendiliğinden gerçekleşmez! Fıtık belirtileri nelerdir?

Milyonlarca insanı ilgilendiren fıtık, çok sık karşılaşılmasına rağmen ne yazık ki önemi halen tam olarak anlaşılamamış bir sorun. Oluşma nedeni ne olursa olsun, fıtığın kendiliğinden iyileşmediğine işaret eden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar, fıtıkların zaman kaybedilmeden, konusunda uzman bir hekim tarafından tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Cinsiyet ya da yaş ayrımı gözetmeden herkeste ortaya çıkabilen fıtık, adale planları içindeki potansiyel açıklık olarak tarif ediliyor. Fıtık, ya doğuştan var oluyor ve gün geçtikçe belirgin hal alıyor, ya da sonradan karın duvarındaki zayıflamaya bağlı olarak ortaya çıkıyor. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar, “Karın duvarında potansiyel olarak zayıf birkaç alan vardır. Bazen bu zayıf alanlarda ani karın içi basınç artışı olduğunda fıtık oluşabilir. Fıtık oluşumunda etken olan bazı faktörler, yaşlanma nedeniyle doğal olarak kas ve fasya gruplarının zayıflaması, eski kesi yerleri, travmalar veya doğumdan beri var olan bozukluklardır. Ikınarak idrar yapma, kronik öksürük, kabızlık, ağır kaldırma gibi eylemlerden sonra da fıtık oluşabilir. Fıtık tanısı rutin hekim muayenesiyle fark edilebilir. Cilt altında kabarıklık oluşur. Yaşlılarda görülen fıtıklarının kalıtsal mı, edinsel mi olduğunu anlamak kolay değildir.” diye konuştu.

FITIK BELİRTİLERİ NELER? AĞRIYLA BİRLİKTE CİLTTEKİ KIZARIKLIĞA DİKKAT!

Uzun süre ayakta kalmanın ve oturmanın ağrıyı tetikleyebildiğini hatırlatan Prof. Dr. Fatih Ağalar, “Fıtık kesesi üzerinde ağrının sürekli hal alması ve deride kırmızılık; fıtığı, içinde bulunan bağırsağın sıkışıp boğduğunun göstergesidir. Bağırsakların fıtık kesesi içinde sıkışması ve beslenmesinin bozulmasıyla ortaya çıkan barsak gangreni, hayatı tehdit ettiğinden acil ameliyat gerekebilir.” diye konuştu.

FITIK TEDAVİSİNE ZAMAN KAYBETMEDEN BAŞLANMALI

Fıtığın zaman içinde kendi kendine iyileşeceğine dair yanlış bir inanışın bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Fatih Ağalar, sözlerine şöyle devam etti: “Ortaya çıkan fıtığın geçmesini beklemek ya da kasık bağı, kemeri gibi destek aparatları kullanmak tedaviye yarar sağlamaz. Bununla birlikte, egzersiz ve fizik tedavinin de etkinliği yoktur. Tüm fıtıkların ameliyat olmadan tedavisi mümkün değildir. Bu fıtıkları, beklemeden tedavi etmek son derece önemlidir.”

FITIK TEDAVİSİ SONRASI GÜNLÜK HAYATA HIZLI DÖNÜŞ OLANAĞI

Fıtıkların, açık ya da son yıllarda sıkça kullanılmaya başlanan laparoskopik yöntemle tamir edilebildiğini anlatan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar, şu bilgileri verdi: “Laparoksopik fıtık ameliyatlarında, geleneksel fıtık ameliyatlarındaki gibi karın veya kasıkta büyük cilt kesisi yapmak yerine, çok küçük deliklerden içeriye gönderilen kamera ve aletlerin yardımıyla fıtık tamir edilir. Hem açık hem laparoksopik kasık fıtığı onarımlarında nüksü azaltmak için, hastaya herhangi bir zarar verneyen, ince materyalden oluşan yamalar kullanılır. Laparoksopik ameliyatlarda ağrı az olur, analjezik ihtiyacı azdır. Hastalar daha erken ayağa kalkar ve günlük işlerini yapabilir hale gelir. Laparoskopik kasık fıtığı ameliyatı, prostat, böbrek, safra kesesi sorunları nedeniyle laparoskopik ameliyat olacak hastalarda, aynı seansta, diğer ameliyatla birlikte rahatlıkla uygulanabilir.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!
Açık kalp ameliyatı olmayı reddetti, öyle bir yöntem keşfetti kiAçık kalp ameliyatı olmayı reddetti, öyle bir yöntem keşfetti ki
Marmara Üniversitesi öğrencilerinden ‘Yapay Kıkırdak’ projesiMarmara Üniversitesi öğrencilerinden ‘Yapay Kıkırdak’ projesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fıtık tedavisi fıtık belirtileri

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu korkuttu! Canlı yayında rahatsızlandı

Süleyman Soylu korkuttu! Canlı yayında rahatsızlandı

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Hadise’nin paylaşımındaki Beyazıt Öztürk detayı!

Hadise’nin paylaşımındaki Beyazıt Öztürk detayı!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bunu yapan erkekler dikkat! Çocuğunuz olmayabilir

Bunu yapan erkekler dikkat! Çocuğunuz olmayabilir

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Açık kalp ameliyatı olmayı reddetti! koltuk altından yapılan kapak tamiri ile 2 haftada işine geri döndü

Açık kalp ameliyatı olmayı reddetti, öyle bir yöntem keşfetti ki

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Yaşa göre cilt bakımı nasıl olmalı? İşte cilt bakımı yapmanın püf noktaları

Kadınlar dikkat: Bunu yaparken sakın abartmayın!

Kilon mu dert, derdin mi kilo?

Sürekli kilo alıp veriyorsanız sebebi bu olabilir!

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler! Grip ve soğuk algınlığına iyi gelen besinler

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler!

İnsan vücudunun şaşırtan gerçekleri!

Vücudunuza dair bunları biliyor muydunuz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.