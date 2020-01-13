Uzmanlar uyarıyor: Fıtık tedavisi kendiliğinden gerçekleşmez! Fıtık belirtileri nelerdir?

Milyonlarca insanı ilgilendiren fıtık, çok sık karşılaşılmasına rağmen ne yazık ki önemi halen tam olarak anlaşılamamış bir sorun. Oluşma nedeni ne olursa olsun, fıtığın kendiliğinden iyileşmediğine işaret eden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar, fıtıkların zaman kaybedilmeden, konusunda uzman bir hekim tarafından tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Cinsiyet ya da yaş ayrımı gözetmeden herkeste ortaya çıkabilen fıtık, adale planları içindeki potansiyel açıklık olarak tarif ediliyor. Fıtık, ya doğuştan var oluyor ve gün geçtikçe belirgin hal alıyor, ya da sonradan karın duvarındaki zayıflamaya bağlı olarak ortaya çıkıyor. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar, “Karın duvarında potansiyel olarak zayıf birkaç alan vardır. Bazen bu zayıf alanlarda ani karın içi basınç artışı olduğunda fıtık oluşabilir. Fıtık oluşumunda etken olan bazı faktörler, yaşlanma nedeniyle doğal olarak kas ve fasya gruplarının zayıflaması, eski kesi yerleri, travmalar veya doğumdan beri var olan bozukluklardır. Ikınarak idrar yapma, kronik öksürük, kabızlık, ağır kaldırma gibi eylemlerden sonra da fıtık oluşabilir. Fıtık tanısı rutin hekim muayenesiyle fark edilebilir. Cilt altında kabarıklık oluşur. Yaşlılarda görülen fıtıklarının kalıtsal mı, edinsel mi olduğunu anlamak kolay değildir.” diye konuştu.