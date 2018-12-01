Uzmanlar uyarıyor! İnternetteki ‘soyunan kadınlara’ dikkat

Ülkemizde kullanım oranı yüzde 80'i geçen internet, hayatımızda birçok kolaylık sağlarken, art niyetli kullanımlar büyük sorunlara sebep olabiliyor. Özellikle insanların itibarlarına yönelik yapılan şantajlar büyük sorun oluşturuyor. Bu şantaj türleri arasında bulunan “Cinsel içerikli şantaj” şebekelerinin işlediği suçları ise son dönemlerde insanların hayatını kabusa çevirebiliyor. “Çıplak bir kadın görüntüsü ile kandırılan erkeklere kamera (Webcam) açtırılarak cinsel bir görüntü vermelerini sağlayan çeteler, kaydettikleri bu görüntülerle ya da yaptıkları “montajlarla” bir çok kişinin şantaja mağduru olmasına sebep oluyor. Sözcü'nün haberine göre; “Cinsel içerikli şantaj” şebekelerinin mağdur ettiği bir çok kişiye hizmet veren Bilişim Hukuku Uzmanı Serdar Han Topo; profesörden, işadamına, din adamından, belediye başkanına çetenin hedefine aldığı insanların yaşadığı süreci anlattı. İşte ibretlik uyarılar… “Bir sosyal medya ağında dolaşıyorsunuz, facebook olabilir, instagram olabilir. Dolaşırken bir kadın profili sizi arkadaş olarak ekliyor. Daha sonra ‘nasılsın iyi misin' gibi yazışmalar yapıyor. Ardından karşınızda kadın olarak bildiğiniz kişi sizi Skype’ye ya da Facebook’a davet ediyor. Bir yere davet ettikten sonra sohbet oradan devem ediyor. Ve yazışmanın dozajı biraz değişiyor. Cinsel içerikli yazışmalar olmaya başlıyor. Karşı taraf size bir kamera açıyor. Ve karşınızda soyunan bir kadın görüyorsunuz. Bunun ardından ‘Sen de kamera aç' deniliyor. Kamerayı açtıktan sonra siz de cinsel içerikli görüntü vermiş olabiliyorsunuz. Sizin görüntülerinizi verdiğiniz an şantaj yapmaya başlıyor”

PROFİL ‘KADIN' YAZAN ‘ ERKEK' KAMERADAKİ İSE VİDEO KAYDI “Kadın profiliyle yazışma yapan şebeke üyelerinin şantaj aşamasında ‘Erkek’ oldukları ortaya çıkıyor. Mağdurların bu durum karşısında yaşadıkları şaşkınlığa ikinci bir şok daha ekleniyor. Mağdurlar; kendilerine kamera açtığını zannettikleri ‘soyunan kadının’ aslında bir filmden alınan ya da daha önceden kaydedilmiş bir hazır video olduğunu öğreniyor.” Şantaj aşamasında yazışma yapan kişinin erkek olduğunu açıklayarak tehditlere başladığını belirten Serdar Han Topo süreci şöyle anlattı; “Çete size ‘Facebook'taki arkadaşlarının listesini aldım' diyerek bir görüntü gönderiyor ve para istiyor. Eğer ki göndermezsen; bir bakıyorsunuz, anneniz, babanız, kardeşleriniz, eşiniz dostunuzun, (sosyal medya) profillerinin ekran görüntüsü orada. ‘Eğer ki bana şu kadar para göndermezsen, buradakilere videonu gönderirim' diyor.” 300 BİN LİRA GÖNDEREN BİLE VAR! Mağdurların çoğunun bu aşamada panik yaşadığını belirten Avukat Topo; istenen paranın meslek ve maddi duruma göre değiştiğini belirterek, şebekenin kariyere göre para talep ettiğini söylüyor. Müvekkilleri arasında çeşitli meslek gruplarından insanların olduğunu ifade eden Serdar Han Topo “Duyumumuza göre, 300 bin lira dahi gönderen insanlar var. Yine bir müvekkilimiz 15 bin Euro göndermiş”

Para göndermenin çözüm olmayacağının altını çizen Topo, “Annem hasta, kardeşim hasta veya biz bir çeteyiz. Bana gönderdiğin para yeterli olmadı. Patron da para istiyor” gibi bahanelerle sürekli para istendiğini anlattı. MAĞDURLAR ARASINDA SİYASETÇİ DE VAR DİN ADAMI DA Avukat Topo, şebekenin bu tarz videolarda kişileri seçerken, daha çok rahatsız olacak kişileri seçtiğini belirterek, itibarları zedelenecek kişilerin hedef alındığını belirtiyor. Mağdurlar arasında siyasetçilerin, din görevlilerin bile olduğunu belirten Avukat Topo “Bazen siz video açmıyorsunuz. Ama sosyal medyada fotoğrafınız var. O fotoğrafı alarak müstehcen olan başka bir videoyla birleştiriyorlar. Müstehcen bir video oluşturup ‘Bu video senin, bana para gönder. Yoksa bu videoyu çevrendekilere gönderirim' diye de şantaj yapılabiliyor” diye konuştu. “POLİSİN, SAVCININ ELİ KOLU BAĞLI” Yurt dışında bu şebekelerin eline düşerek intihar eden kişilerin bulunduğunu belirten Serdar Han Topo, mağdurların polis ya da savcılara yaptıkları başvuruların da çoğu kez sonuçsuz kaldığını dile getiriyor. Suçların yurtdışından işlenmiş olması sebebiyle, bu olaylara müdahalenin savcılık yetkisinde olmadığını belirten Avukat Topo, bu soruşturmaların genellikle takipsizlikle sonuçlandığını hatırlatıyor.

“ARKADAŞ LİSTENİZİ KAPALI TUTUN” Serdar Han Topo şebekenin tuzağına düşen mağdurlara “Öncelikle sakin olun. Elinizdeki tüm evrakları, para gönderdiyseniz paranın dekontunu, yazışmaların kayıtlarını, karşı tarafından varsa watsapp numarasını toplayın” diyerek bu konularda uzman olan bir hukuk bürosuna gidilmesini tavsiye ediyor. Bu tarz mağduriyetlerin yaşanmaması için de tavsiyelerde bulunan Topo, sosyal medyadaki özel bilgilerin gizlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Arkadaşlık isteklerinin filtreden geçirilmesini de öneren Topo, arkadaş listesinin de herkese açık olmaması gerektiğini vurguluyor. KADINLAR EN ÇOK ESKİ SEVGİLİ ŞANTAJIYLA KARŞILAŞIYOR



Cinsel içerikli şantaj şebekelerinin erkekleri hedef aldığını belirten Serdar Han Topo, kadınlarla ilgili ise en fazla “eski sevgili şantajı” ile karşılaştıklarını belirtiyor. Evlendikten sonra eski sevgililerle çekilen fotoğrafların da internette kalmasının istenmediğini ifade eden Topo, bunun internetteki olumsuz içeriklere örnek olduğunu dile getiriyor.

İnternet üzerinden olumsuz içeriklerin kaldırılması için bazı şartları sağlaması gerektiğini söyleyen Topo “İçeriğin kişi hakkını zedeliyor olması gerekiyor. Burada karalamalar yalan içerikleri örnek olarak verebiliriz. Eski sevgilisinden ayrılan birinin eski sevgilisiyle çektirdiği fotoğraf “özel hayatın gizliliği” konusuna girebilmektedir. Bu hem suç duyurusu olabilir hem de o içeriğin kalıcı olarak kaldırılmasına sebep olabilir. Bu hem yasal olarak hem de teknik imkanlarla mümkün kılabiliyoruz” diyor.