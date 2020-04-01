Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüs günlerinde lens takmayın

Antalya'da yaşayan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, koronavirüsün en çok ağız, burun ve göz yoluyla bulaştığını belirti. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların ellerine eldiven ve yüzüne maske takarak kendilerini korumaya çalıştığını anlatan Doç. Dr. Çoban, virüsün bulaşmaması için gözleri de korumanın çok önemli olduğunu vurguladı. Özellikle sağlık çalışanlarının maske, eldiven ve koruyucu gözlükle koronavirüse karşı önlem almaya çalıştığını belirten Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, "Hastaların göz muayenesi sırasında göz hekimlerinin kendilerini ve hastaları korumak adına her hastada eldiven değiştirmesi ve mutlaka kendi gözü ve tüm yüzünü örtecek gözlük ve maskeler kullanması da gerekmektedir" dedi.

'LENS KULLANMAYIN' ÖNERİSİ

Koronavirüs vakalarının artmasından sonra kontakt lens kullananlardan çok soru geldiğini anlatan Doç. Dr. Çoban, "Bu süreçte hastaların mümkünse kontakt lens kullanmamasını önermekteyiz. Kullanması zorunlu ise el dezenfeksiyonu ve kontakt lens ve kaplarının temizliğine çok özen göstermeliler" diye konuştu.