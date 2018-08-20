Uzmanlar uyarıyor: Kurban Bayramı'nda gazlı içecek yerine ayran, hamur yerine sütlü tatlılar tüketin

Kurban Bayramı, et ve tatlı tüketimiyle öne çıkıyor. Değişen beslenme alışkanlığı, başta sindirim problemleri olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara neden olabiliyor. Uzmanlar, sağlıklı bir bayram dönemi için beslenmede ayran, cacık, yoğurt, peynir, süt ve sütlü tatlılara yer verilmesini öneriyor.

Bayram döneminde gerçekleşen et ve tatlı ağırlıklı beslenme, bedenin alıştığı ölçünün ötesinde protein, yağ ve şeker tüketmesini beraberinde getiriyor. Sindirim sistemi problemleri, bu dönemde çok sık görülürken, tansiyon yükselmesi gibi daha ciddi sıkıntılar da gündeme gelebiliyor.

ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAYIN, DENGEYİ YAKALAYIN



Salata, sebze, meyve ile dengelenmesi gereken bayramlık öğün düzeninde süt ve süt ürünleri hem sağlıklı hem de rahatlatıcı etkileriyle beslenmeye katkıda bulunuyor. Özellikle yoğurt ve ayran, bağırsak dostu probiyotik özellikleriyle hazımsızlık sorunlarında yardımcı oluyor.

GAZLI İÇECEK YERİNE AYRAN, HAMURLU TATLI YERİNE SÜTLÜ TATLI



Teksüt Satış ve Pazarlama Direktörü Murat Keleş, sağlıklı ve dengeli bir Kurban Bayramı ve tatili için; ‘Süt, yoğurt, ayran, cacık, peynir gibi süt ve süt ürünlerini eksik etmeyin, gazlı içecek yerine ayran, hamurlu tatlı yerine de sütlü tatlı tercih edebilirsiniz’ tavsiyesinde bulunuyor.

Benzersiz bir gıda öğesi olarak süt ve süt ürünlerinin 7’den 77’ye herkesin beslenme düzenine yer alması gerektiğine dikkat çeken Murat Keleş, özellikle yemek alışkanlığının değiştiği bayram dönemlerinde süt ürünleri tüketiminin daha da önem kazandığını dile getirdi. Keleş, “Teksüt olarak bu vesileyle de tüm vatandaşlarımızın kurban bayramını kutlarız” dedi.

