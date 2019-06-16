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Uzmanlar uyarıyor: ROP hastalığına dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.06.2019 13:21 | Son Güncelleme

Sivas Medicana Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Uzmanlar uyarıyor: ROP hastalığına dikkat

Sivas Medicana Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Zeynep Büyükbaş, prematüre bebeklerde görülen Prematüre Retinopatisi (ROP) hastalığına dikkat çekerek, hastalığını körlüğe yol açabildiğini söyledi.
Op. Dr. Zeynep Büyükbaş, ROP hastalığının prematüre bebeklerde görülen, retina hasarı yapan ve körlükle sonuçlanabilen bir göz hastalığı olduğunu belirterek, “Prematürelerde oluşabilecek retinopatinin erken tanısı ve tedavisi önemlidir. Erken ve düşük kilolu doğmuş bebeklerde retina gelişimi tamamlanmadan bebek doğar. Bebek doğduktan sonra da gelişim devam eder. Birçok risk faktörünün de etkisiyle gözdeki damarlar anormal gelişebilir. Bu yeni damarlar bebeğin retinasını (ağ tabakası) etkileyerek kalıcı körlüğe neden olabilir. Bu yüzden erken doğan bebeklerin muhakkak göz hekimi kontrolünden geçmesi ve izlenmesi gerekir. ROP gelişiminde birçok faktör rol oynar. Bunların en önemlileri arasında erken doğum haftası, düşük doğum ağırlığı ve oksijen tedavisi sayılabilir. Doğum kilosu olarak 2000 gram altı ve doğum haftası olarak 35 haftadan erken doğan bebekler risk altındadır” dedi.

"35 haftanın altında doğan tüm bebekler risk taşırlar"
Büyükbaş, 354 haftanın altında doğan tüm bebeklerin risk taşıdıklarını söyleyerek, “Yoğun bakımda yatmış ve suni solunum cihazına bağlanarak oksijen tedavisi verilmiş bebeklere verilen oksijenin düzeyi ve tedavi süresi önemlidir. Kan oksijen düzeyi çok yüksek değerlere çıktıysa veya çok düşük değerlere indiyse ROP gelişme riski daha fazladır. Ancak oksijen tedavisi yapılmadan da prematüre bebeklerde ROP riski olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Gebeliğin 35. haftasından önce doğan ve 2 bin gramın altında doğum ağırlığı olan tüm bebekler risk taşırlar ve retinaları damarlanma süreci tamamlana kadar kontrol edilmeliler. Prematüre retinopatisi en sık doğumdan sonra ortalama 6-8’inci haftalarda ortaya çıkar. 28 haftalık doğan bebeklerde 30. günden itibaren görülür. Risk taşıyan bebeklerin taranması için en ideal zaman 32-36 gebelik hatası (özellikle 31-33 haftalardır) veya doğum sonrası 4-6 haftalardır. Bu nedenle yukarıda sayılan tüm risk grubundaki bebekler doğumdan sonra 4-6. haftalık olduklarında mutlaka bu konuda deneyimli uzman bir göz doktoru tarafından muayene edilmeliler” diye konuştu.

“Bebeklerin yüzde 80’inde ROP kendiliğinden geriler”
Büyükbaş, bebeklerin yüzde 80’ninde ROP’un kendiliğinden gerilediğine değinerek, “Hastalık 5 evredir. Evre 1-2 kendiliğinden gerileyebilir. Bu bebekler retina damarlanması tamamlanıncaya kadar takip edilir. Ancak 3. evreden itibaren tedavi gerekmektedir (lazer uygulaması, göz içi ilaç enjeksiyonu, cerrahi tedavi). Tedavi uygulanmadığı takdirde hastalık ilerler ve son aşamada yani evre 4 ve 5’de retina tabakası geri dönüşümsüz olarak zarar görür ve hastalık kalıcı körlük ile sonuçlanır. Bebeklerin yüzde 80’inde ROP kendiliğinden geriler ancak gerilemeyen vakaların zamanında müdahalesi açısından tarama ve düzenli takip şarttır. Damar gelişimleri tamamlanmış ama ROP bulguları yoksa çocuklar 2-3 hafta ara ile izlenmelidir. ROP görülen bebekler göz hekiminin önerdiği aralıklarla muayene edilmelidir” şeklinde konuştu.

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