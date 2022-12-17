Uzmanlar uyarıyor: Severek içilen sıcak çorba kanser riskinizi artırıyor

Çorba farklı farklı çeşitleriyle kış aylarında en çok tüketilen yiyecekler arasında bulunuyor. Kış hastalıklarında oldukça etkili olduğu düşünülen çorbalar sağlığı riske atabiliyor. Dr. Deborah Lee, sıcak çorba içmenin yemek borusu kanseri riskini artırabileceğini belirtiyor. Dr. Lee, çorbaların ve yemeklerin sıcaklığına oldukça dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

KANSER HÜCRELERİNİN ÜRETİMİNE YOL AÇABİLİR

Dr. Lee şunları söyledi: “Yüksek sıcaklıkta yemek yemenin veya içmenin yemek borusu kanseri riskini artırıp artırmadığı hala belirsiz. Çalışmalar çelişkili sonuçlar verdi. Bununla birlikte yüksek sıcaklıkta yiyecek ve içecek yemek veya içmek yemek borusunda iltihaplanma ile birlikte yanmalara ve haşlanmalara neden olabilir. Bu model uzun yıllar boyunca tekrarlanırsa, kanser hücrelerinin üretimine yol açabilir.

SICAK İÇECEKLER KANSER RİSKİNİ 3 KATINA ÇIKARABİLİYOR

Sıcak çorba ve yemek borusu kanseri riskleri hakkında herhangi bir çalışma yok. Ama sıcak çorba muhtemelen sıcak içeceklerle aynı etkilere sahip olacaktır." Araştırmalarda sıcak çorba incelenmemiş olsa da, sıcak içecekleri ölümcül durumla ilişkilendiren çeşitli makaleler var. Örneğin, Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan araştırma , sıcak içeceklerin yemek borusu kanseri riskinizi neredeyse üç katına çıkarabileceği konusunda uyarıyor.

ÇALIŞMADA BİNLERCE KİŞİ İNCELENDİ

500.000'den fazla kişiyle yapılan çalışmada kahve ve çay içme olasılığı daha yüksek olan insanlara odaklandı. Çalışma, daha fazla araştırma gerekli olmakla birlikte, kahve tüketiminin özofagus kanseri riskiyle nedensel olarak ilişkili olduğu ve bunun sıcaklık etkisiyle ilgili olduğunu bildiren bazı kanıtlar olduğu sonucuna varmıştır.

ZARARLI MADDELERE MARUZ KALANLARDA KANSER RİSKİNDE ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Dr. Lee, bu bağlantıya bakarak başka bir çalışma listeledi. "10 yıl boyunca takip edilen Japon çay içenlerle ilgili 2019 ileriye dönük bir çalışmada , günde 700 ml veya daha fazla çok sıcak çay içenler yüzde 90 oranında skuamöz hücreli özofagus riski taşıyordu" dedi. "Sigara içme , yüksek alkol alımı ve çevre kirliliğine maruz kalma insidansının daha yüksek olduğu Asya'da skuamöz hücreli özofagus kanserinin daha yaygın olduğu unutulmamalıdır." Sigara ve alkol gibi risk faktörleri de sizi özofagus kanseri geliştirmeye daha yatkın hale getirebilir.

KORUNMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Gastroenterologlara göre, 140°F (60°C) veya üzerindeki sıcaklıklarda yiyecek veya sıvı yememeli veya içmemelisiniz. Dr. Lee şunları ekledi: "Suyun 212°F'de (100°C) kaynadığını düşündüğünüzde, bu, kaynayan suyun sıcaklığının neredeyse yarısıdır ve gerçekten oldukça ılıktır. Sıcak içecekleri veya çorba gibi sıcak yiyecekleri yemeden önce soğumaya bırakmak mantıklıdır. Kaynayan suyun 212°F'den (100°C) 176°F'ye (80°C) soğuması üç dakika sürer.

YEMEK BORUSU KANSERİ BELİRTİLERİ