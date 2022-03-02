Uzmanlar uyarıyor: Sinek uçuşması görüyorsanız mutlaka…

Göz hassas yapısı nedeniyle çok dikkat edilmesi gereken organlar arasında. Bazen görüntünün önüne değişik şekiller veya hareketli noktalar gelebiliyor. Genellikle yorgunluk veya uykusuzluktan kaynaklandığı düşünülerek geçiştirilerek göz ardı ediliyor. Ancak uzmanlar böyle durumlarla sık karşılaşmanın daha büyük problemlere yol açabildiğini bu yüzden mutlaka doktora başvurulması gerektiğini söylüyorlar.

MİYOP SİNEK UÇUŞMASINA NEDEN OLABİLİR

Gözlerde sinek uçuşmasının altında birçok faktörün olabileceğini belirten Op. Dr. Mahmoud Babaei, “Miyop, migren, stres, uzun süre ağlamak, ekranla fazla vakit geçirmek, yorgunluk gibi faktörler gözde sinek uçuşmasına neden olabilir. Gözün önünde uçuşmalar ve hareketli noktaları hisseden kişi hemen göz hastalıkları uzmanına başvurmalıdır" dedi. Babaei, sinek uçuşmasının farklı tipleri olduğunu belirterek “Bazen çok küçük cisimleri gözün içinde uçuştuğunu hissediyorsunuz ve yakalamaya çalışıyorsunuz sanki kirpiklerinize yapışmış veya elinizle tutabilirsiniz gibi fark ediyorsunuz. Buna sinek uçuşması denilir. Bu uçuşmalar veya lekelerin değişik tipleri vardır. Küçük nokta halinde, yuvarlak, çizgi, leke, örümcek ağı, sis lekesi gibi. Gözümüz bir top şeklindedir. İçini dolduran bir jel var buna vitreus denilir. Vitreusun içindeki hücreler veya birbirine yapışmış çok incecik ipler hareketli olunca gölgeleri retina yani görme tabakasının üzerine düşer ve beyinde algılanır” dedi.

YAŞLILARDA ARTIŞ GÖSTERİYOR

Uçuşmaların yaşlılarda daha fazla ve yaygın olduğuna değinen Babaei, “Gözün önünde uçuşmalar ve hareketli noktaları hisseden kişi hemen göz hastalıkları uzmanı doktoruna başvurmalıdır. Hareketli cisimler ve uçuşmalar genelde zararsız olup ve zaman içerisinde küçülüp hatta kaybolabilirler veya daha doğrusu kişi onlara alışır, beraber yaşamaya devam ederler ki tedaviye gerek kalmaz. Kesinlikle bu durumun göz doktoru tarafından muayene edilip değerlendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

COVİD GEÇİRENLERDE GÖRÜLEBİLİR

Covid hastalığı geçirenlerde de gözde sinek uçuşması hastalığının görülebileceğine değinen Babaei, “Genellikle ileri yaşlarda görülse de çocuklarda ve gençlerde de ortaya çıkabilir. Özellikle başına darbe alan ve kaza geçiren kişilerde. Aynı şekilde kavga, trafik kazası, sert cisim çarpması yani göze gelen darbeler de uçuşmalara neden olabilir. Miyop, migren, göz ameliyatı geçiren, göz içi iltihapları veya üveit geçirenler, çeşitli ilaçlar kullananlar, ağır hastalık ve ameliyat geçirenlerde sinek uçuşması görülebilir. Ağır ve uzun göz çalışmaları mesela gece-gündüz ders çalışmak, uzun süre okumak da bu probleme yol açabilir. Yorgunluk, stres, uzun süre ağlamak, uzun süreli bilgisayar, cep telefonu ve ekranla uğraşmak, özellikle karanlıkta uzun süre araba kullanmak da bir diğer risk faktörleridir. Zayıflamak için diyet programı uygulayanlar, covid geçirenler hatta covid aşısı olanlarda dahi görülebilmektedir” dedi.



