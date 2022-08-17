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Uzmanlar uyarıyor! Temizliğine dikkat edilmemesi hastalanmanıza yol açabilir

17.08.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş sağlığı ve temizliği hem görünüş hem de sağlık için oldukça önem taşıyor. Diş temizliği için birçok ürün bulunuyor. Özellikle son yıllarda sıklıkla kullanılan elektrikli diş fırçaları dişleri istenilen düzeyde temizlese de sağlığınızı tehlikeye atabiliyor. Uzmanlar elektrikli diş fırçalarının temizliği hakkında uyarıyor.

Uzmanlar uyarıyor! Temizliğine dikkat edilmemesi hastalanmanıza yol açabilir

Dişlerin temizliği hem sosyal ilişkileri hem de sağlığı etkiliyor. Yeterli seviyede temizlenmemiş dişler birçok hastalığa yol açıyor. Her geçen gün diş sağlığı için yeni ürünler ortaya çıkıyor. Diş temizliğinde kullanılan elektrikli diş fırçaları dişleri çok daha temiz hale getirse de içerisinde birçok bakteri birikebiliyor. Temizlik uzmanları elektrikli diş fırçalarının temizliği hakkında uyarılarda bulunuyor. Tech Times'daki uzmanlar "Elektrikli diş fırçanızın bozulmadan kalitesini korumasını istiyorsanız başlığını her üç ayda bir değiştirmelisiniz" diyor. Uzmanlar, diş fırçanızı her kullandığınızda, temizliğini korumak için sıcak suyla iyice durulamalısınız diye belirtiyor.

AYDA BİR KEZ DERİN TEMİZLİK YAPILMALI

Uzmanlar, “Ayda bir kez dezenfektan ile daha derin bir temizlik yapmanız gerektiğini söyledi. Aksi takdirde diş fırçanızın kıllarında, dil kazıyıcısında ve sapında bakteri gelişebilir. Hafif miktarda bakteriler size zarar vermez, ağız kokusuna neden olabilirler ancak ciddi bir bakteri birikimi sizi hasta bile edebilir.” diyerek uyarıyorlar.

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İYİCE DURULAYIN

Temizlik uzmanları diş fırçası temizliği ile ilgili bilgi verdi. “Temizlik için hangi solüsyonu seçerseniz seçin, diş fırçası başlığını bir saat boyunca ıslatın ardından iyice durulayın ve mikrofiber bir bezle silerek kurulayın. Kıllarla birlikte, özellikle herhangi bir bileşen üzerinde birikme veya yapışkan diş macunu varsa, diş fırçasının sapını da temizlemelisiniz.” Uzmanlar, "Diş fırçası kafasındaki küfü daha da yok etmek için havayla kurutma yöntemini deneyebilirsiniz" diye ekledi.

HAVALANDIRILAN BİR ALANDA KURUMAYA BIRAKIN

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Diş fırçanızı iyi havalandırılan bir alanda tamamen kurumaya bırakın ve kurumasını engelleyebilecek bir seyahat çantasına veya sıhhi örtüye koymayın.

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