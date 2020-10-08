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Uzmanlar uyarıyor: Uzayan Covid (Long Covid), Covid-19'la karıştırılmamalı

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.10.2020 08:46 | Son Güncelleme

İngiltere ve İskoçya’daki sağlık kuruluşları, Long Covid olarak adlandırılan Uzayan Covid vakalarına karşı yeni bir rehber hazırlıyor.

Uzmanlar uyarıyor: Uzayan Covid (Long Covid), Covid-19'la karıştırılmamalı

Yeni tip koronavirüs olan Covid-19 yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bu süreç boyunca virüs hakkında yeni bir şeyler öğrendik. Uzun zamandır konuşulan Uzayan Covid (Long Covid) için İngiliz ve İskoç doktorlar harekete geçerek bu dertten mustarip kişiler için bakım rehberi hazırlama kararı aldı.

Uzayan Covid tıbbi bir terim değildir, ancak bazı kişilerin Covid-19'a yakalandıktan sonra yaşadıkları uzun süreli semptomları tanımlamak için kullanılır. Çoğu insan "aşırı yorgunluk" yaşar. Diğer semptomlar arasında öksürük, nefes darlığı, kas ve vücut ağrıları, göğüste ağırlık veya basınç, deri döküntüleri, çarpıntı, ateş, baş ağrısı, ishal ve karıncalanma yer alır.

KADINLARDA ERKEKLERE GÖRE İKİ KAT FAZLA

İngilizce literatürde post-akut Covid veya Long Covid gibi isimler verilen bu hastaların çoğu ayaktan tedavi edilmiş olmakla beraber içlerinde hastanede yatmış olanlar da bulunabilir. Uzayan Covid belirtileri hastadan hastaya değişiyor. Öksürük ve hafif ateşten baş ağrısına, koku alma kaybından yorgunluğa kadar çeşitli belirtiler bazı kişilerde sürekli olurken bazılarında ise alevlenmeler şeklinde görülüyor. Yapılan çalışmalara göre uzayan Covid kadınlarda erkeklere göre iki kat fazla görülüyor.

İngiltere Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü Direktörü Paul Chrisp konuyla ilgili: "Covid-19'un birçok insan için sağlıkları üzerinde uzun vadeli etkileri olan kalıcı semptomlar içeren çok sistemli bir hastalık olduğuna dair artan kanıtlar var. Bu nedenle, sürekli destek ve tedaviye ihtiyaç duyan kişilerin hızla belirlenmesi ve desteklenmesi gerekir. Ayrıca, yeni ortaya çıkan hastalıkla mücadele eden hastaların en iyi şekilde bakılmaları için rehberlik almalarını istiyoruz" diyor.

Uzmanlar ilerleyen dönemlerde Uzayan Covid (Long Covid) tabirini daha çok duyacağımızı ve konuyla ilgili daha sıkı çalışılması gerektiğinin altını çiziyor.

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