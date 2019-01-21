Uzmanlar uyarıyor: Yapay ışık biyolojik saati bozuyor!

Dünya’nın kendi ekseni etrafında yaklaşık 24 saat süren hareketi, gece ve gündüz döngüsünü meydana getirir. İnsan vücudu için bir günün 24 saatten biraz daha uzun sürme eğilimi göstermesi, yapay ışık ihtiyacını beraberinde getiriyor. Yapay ışık ise tüm olumlu etkilerinin yanında, biyolojik saatimizdeki krono-aksaklık denen olası bozukluk riskini de barındırıyor. Krono-aksaklık, vardiya usulü çalışan işçiler arasında yaygın görülen uyku bozukluğu, duyusal ve bilişsel bozukluklar, metabolizma düzensizlikleri veya kardiyovasküler sorunlar gibi sağlığı tehdit eden pek çok düzensizliğin artmasıyla ilişkilendiriliyor.

GECE IŞIĞA MARUZ KALMAK MELATONİNİ BASTIRIYOR



Işığın biyolojik saat üzerindeki etkileri maruz kaldığımız ışığın yoğunluğuna, spektrumuna, süresine ve zamanına bağlıdır. Gün boyunca parlak bir ışığa maruz kalmak performansımızı ve dikkatimizi geliştirip biyolojik sistemimiz için faydalı olurken, geceleri çok az ışık bile melatoninin salgılanmasını bastırabilir.Işığa maruz kalma süresi uzadıkça bu baskı da artacaktır.