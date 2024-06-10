Uzmanlar uyarmıştı! O ilde büyük panik: Ölüm sayısı 3'e yükseldi!

İç Anadolu Bölgesi'nde özellikle Yozgat, Sivas ve Tokat çevrelerinde sık görülen ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan keneler kırsal kesimde yaşayanlar için risk oluşturuyor. KKKA’nın ölümcül sonuçlar doğurduğunu söyleyen uzmanlar ise, tarım alanları, yeşil alanlar ve hayvancılığın yapıldığı yerler ile pikniğe giden vatandaşlara uyarılarda bulunarak tedbirli olmalarını istiyor.

Sivas’ta kene ısırması sonucu ortaya çıkan KKKA virüsü ölümlere neden oylama devam ediyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde, KKKA tanısıyla tedavi gören 36 yaşındaki iki çocuk annesi Şehri Tanrıveren sabah saatlerinde vefat etti. Tanrıveren ile birlikte bu yıl Sivas’ta KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Tanrıveren’e virüsün beslediği büyükbaş hayvanlardan bulaştığı tahmin ediliyor. Genç kadın ikamet ettiği Sivas’ın Gölova ilçesi Boğazgöze köyünde toprağa verilecek. (İHA)







