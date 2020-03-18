Uzmanlar yanıtladı: Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi?

Koronavirüs ilk ortaya çıktığı vakitten beri insanların aklında tam yanıtlanamamış birkaç soru var. Bu sorulardan çoğu koronavirüsün insan yapımı olup olmadığı yönünde. Virüsü devletlerin yeni nesil savaşı olarak dahi adlandıran komplo teorisyenleri dahi var. Bu durum karşısında bilim insanları da insanların sorularını yanıtlamak için daha fazla araştırma yaptı ve bu anlamda sonuca ulaşan ilk makale yayınlandı.

KORONAVİRÜS BİYOLOJİK SİLAH MI?

Nature Medicine dergisinde yayınlanan ilk makale, bilim insanların koronavirüsün genel genom dizisi üzerinde yaptığı incelemeler sonucu hazırlanmış. Makaleye göre bilim insanları, incelemeler kapsamında koronavirüsün genom dizisinin yarasa ve pangolinde bulunan virüslerle benzer olduğunu saptadı. Böylece uzmanlar koronavirüsün laboratuvarda hazırlandığına dair herhangi bir kanıt bulamadı. Yani koronavirüs bilim insanlarına göre bir genetik mühendislik ürünü değil, doğal yaşamın bir ürünü.

'KORONAVİRÜS DOĞAL SÜREÇLERDEN KAYNAKLANDI'

Makalede imzası olan baş araştırmacı Kristian Andersen, koronavirüs için mevcut genom dizisi verilerini karşılaştırdıklarını ve sonuç olarak koronavirüsün doğal süreçlerden kaynaklandığının kesinleştiğini söylüyor. Böylece koronavirüsün herhangi bir biyolojik silah olmadığı, devletlerin yeni nesil savaşı olmadığı bizzat bilim ışığında kanıtlanmış oldu.

