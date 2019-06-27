"Lekelerin teşhis edilmesi çok önemli. Lekeler 1 milimetre çapından başlayarak birkaç santimetreye kadar değişik büyüklüklerde olabilir. Çocukluktan itibaren olan yaz aylarında kahverengiliklerde artış olanlar çil olarak adlandırılır. Sarışın, kızıl saçlı ve beyaz tenlilerde daha sık rastlanır.

Lekelerin sistemik bir hastalığın da parçası olabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Mevlitoğlu, şunları kaydetti:

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Kadıköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İnci Mevlitoğlu, özellikle yazın aşırı güneş ışığına bağlı olarak ciltte oluşan kahverengi lekelerin, kişinin genetik yapısı, hormonal durumu, kullanılan ilaçlar, geçirilen deri hastalıkları gibi nedenlerle yakın ilişkisi olduğunu aktardı.

İSTANBUL (AA) - Medicana Kadıköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İnci Mevlitoğlu, "Yaz dönemi, cilt lekelerinde artışa neden oluyor. Güneş altına kalmak zorunluluğu varsa mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremleri tercih edilmeli, güneşin en etkili olduğu 10.00 - 16.00 saatleri arasında mümkünse direkt güneş ışığına maruz kalınmamalı." ifadelerini kullandı.

Eğer lekeler daha ileri yaşlarda ve aşırı güneş ışığı maruziyeti sonrası ortaya çıktıysa güneş lekesi adı verilir. Güneş lekeleri en tehlikeli deri kanserlerinden biri olan melanom gelişimi açısından sıkı takip edilmelidir. Ayrıca gebelik ve güneş ışığı etkisi ile oluşan melazma ve cildin tahrişi veya geçirilen bir deri hastalığı sonrası oluşabilen lekeler mevcuttur."

- "Leke oluşumunda en büyük neden güneş ışığı"

Malezma gibi cilt lekelerini ortaya çıkaran faktörlerin başında güneş ışığının geldiğini belirten Mevlitoğlu, yaz döneminin cilt lekelerinde artışa neden olduğunu aktardı.

Mevlitoğlu, "Güneş altına kalmak zorunluluğu varsa mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremleri tercih edilmeli, güneşin en etkili olduğu 10.00 - 16.00 saatleri arasında mümkünse direkt güneş ışığına maruz kalınmamalı, ancak mecburi durumlar varsa süre kısa durulmalı, mutlaka koruyucu krem kullanılmalı." ifadelerini kullandı.

Çocukların ciltlerinin güneşe karşı çok daha hassas olduğunu bildiren Mevlitoğlu, küçük çocukların uzun süreli direkt güneşe maruz bırakılmaması, koruyucu giysiler şemsiye ve kremlerle mutlaka önlem alınması gerektiğini kaydetti.