Uzmanlar, yeni teknolojilerle Türkçe'ye giren terimleri tartıştı

İSTANBUL (AA) - Yeni İletişim Ortamlarında Türkçe: Güncel Sorunlar ve Terim Önerileri Çalıştayı'nda, yeni teknolojilerle Türkçe'ye giren terimler masaya yatırıldı.

Türkiye Bilişim Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Dil Kurumu (TDK), İstanbul Gelişim Üniversitesi ve İstanbul Okan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda, dijital itibar, dijital medya, endüstri 4.0, toplum 5.0 ve siber güvenlik konularındaki yabancı terimlerin Türkçe karşılıkları konusunda alanlarında uzman akademisyen, dil bilimci ve iletişimciler bir araya geldi.

Farklı alanların güncel kavram sorunlarıyla ilgili tespitlerin ortaya konması ve yabancı dil kökenli terimler yerine kullanılabilecek Türkçe terim önerilerinin tartışılması amacıyla düzenlenen çalıştayda, yeni teknolojilerle Türkçe'ye giren terimler masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin çalıştayda, TDK olarak terimlerin Türkçeleştirilmesi hususundaki bu etkinliğe destek vermekten duydukları mutluluğu ifade etti.