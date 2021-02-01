Uzmanlara göre grip neredeyse tamamen yok oldu

Sunday Times’ta yayınlanan yeni bir rapora göre, genellikle grip sezonunun en yüksek seviyeye ulaştığı Ocak ayının ikinci yarısında, grip ve benzeri hastalıkların oranı her 100.000 kişide 1.1’e indi. Beş yıllık karşılaştırmalarda bu oranın 100.000 kişide 27 olduğu belirtildi. Sunday Times’a konuşan Oxford Üniversitesi’nde birincil bakım profesörü olan ve çalışmalarında gribe odaklanan Simon de Lusgnan, influenzanın neredeyse tamam yok olduğunu söyledi ve “Bunun yaşandığı bir yıl düşünemiyorum” dedi.

"EN SON 1888'DE BU KADAR DÜŞMÜŞTÜ"

Dünya Sağlık Örgütü’nün influenza konusunda referans ve araştırma merkezi direktörü John McCauley konuyla ilgili “Oranlar en son 1888’de bu kadar düşmüştü ve bu 1889-90 grip salgınından önceydi” dedi.

Grip hastalıklarının neredeyse hiç görülmeyişinin nedeni koronavirüs pandemisi olabilir. Koronavirüs salgınının sayılardaki dramatik düşüşte bir rolü olduğu, pandemi nedeniyle kişisel hijyene gösterilen dikkatle birlikte grip mikroplarının yayılamadığı düşünülüyor.

MASKE VE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT

Profesör Martin Marshall, Sunday Times’a yaptığı açıklamada Covid-19 ile mücadele için alınan sağlık önemlerinin vakalardaki düşüşün arkasındaki ana faktör olmasının muhtemel olduğunu söyledi.