Uzmanlara göre gripten korunmanın en etkili yolu aşı olmak

İSTANBUL,(DHA) Halk arasında grip olarak adlandırılan influenza virüsünden en etkin korunma yönteminin aşı olduğuna dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Zeliha Arslan Ulukan, “Özellikle gripten zarar görmesi yüksek olan kişiler mutlaka her yıl düzenli aşılanmalıdır. Grip; zatürre, kulak enfeksiyonları, sinüzit, solunum yetmezliği gibi komplikasyonlara neden olabilir” dedi.

Uzmanlara göre burun, boğaz ve akciğerleri etkileyen influenza gribinin ortaya çıkması için 1-2 günlük bir kuluçka süresine ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Medicana International İstanbul Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Zeliha Arslan Ulukan, Influenza gribinin sürecini ve korunma yollarını anlattı.

İnfluenza virüsünün hafif hastalıktan ölüme kadar yol açabilen geniş bir yelpazede seyrettiğine vurgu yapan Dr.Zeliha Arslan Ulukan, “Genellikle boğaz ağrısı, şiddetli kuru öksürük ve göğüste yanma hissi ile başlar. Üşümenin ve titremenin eşlik ettiği ateş 39-40 dereceye kadar ulaşabilir, eklemlerde ve kaslarda, özellikle sırt ile bel bölgesinde oluşan yaygın ağrı ile devam eder. Halsizlik ve yorgunluğun yanı sıra bazı kişilerde (daha çok çocuklarda) kusma veya ishal de olabilir. Hasta kişilerin öksürürken, burnunu çekerken veya konuşurken oluşturduğu damlacıkların solunmasıyla bulaşır. Daha az oranda da hastanın solunum sıvılarıyla kirlenmiş elleriyle dokundukları yüzey veya objelere dokunduktan sonra ellerin ağıza, burna ve göze götürülmesiyle bulaşır. Hastalık başlamadan 1 gün öncesinden 5-7nci güne kadar bulaşıcılık devam eder. Bağışıklığı zayıf kişiler ve çocuklar daha uzun süre bulaştırıcı olabilir” dedi.