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Uzmanlara göre koronavirüs kapma riski en yüksek günlük aktiviteler

20.11.2020 13:15 | Son Güncelleme:
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Uzmanlara göre koronavirüs kapma riski en yüksek günlük aktiviteler

Bilim insanları, koronavirüse yakalanma konusunda en yüksek risk taşıyan faaliyetleri değerlendirdi. Bazı sonuçlar oldukça şaşırtıcı.

Bilim insanları, günlük aktivitelerin en yüksek koronavirüs riskine sahip aktiviteler olduğunu açıkladı. İspanyol bilim insanları, ölümcül olabilen virüsün insanlara nasıl bulaştığını daha iyi anlamak için 2 binden fazla insanla bir araştırma yaptı ve günlük aktiviteleri Covid-19’a yakalanma riskine göre derecelendirdi.

Granada Üniversitesi ve Andalusian Halk Sağlığı Okulu tarafından yapılan ve Environmental Research adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmaya göre köpeklerini gezdirenler en çok risk altındaki grup.

Araştırma, köpek sahiplerinin %78 daha fazla risk altında olduğu için, hijyeni daha ciddiye almaları gerektiğini söylüyor.
Araştırmaya katılan 2.086 kişinin %41’inin yaş aralığı 40 ila 54 arasında. Köpeklerin yüzeylere dokunarak sahiplerinin virüsle karşılaşma riskini yükselttiği için, köpekleriyle gezintiye çıkan kişiler en yüksek risk altında kişiler olarak belirlendi.

ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI ŞAŞIRTICI

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Uzmanlar ayrıca eve verilen market siparişlerinin, markete gitmekten daha riskli olduğunu söyledi. Araştırmaya göre, eve sipariş yoluyla virüse yakalanma ihtimali, fiziksel alışverişe kıyasla %94 daha fazla.

Ayrıca evden çalışmak yerine ofiste çalışmak, virüs riskini %76 oranında artırıyor. Hanede testi pozitif olan bir birey olması durumunda, koronavirüse yakalanma riski %60.

Araştırmayı yürüten Profesör Cristina Sanchez Gonzales, sonuçların köpek sahipleri arasında bulaşmanın artması konusunda uyarıda bulunduğunu söyleyerek “Pandeminin ortasında ve henüz etkili bir tedavi yöntemi ve aşı yokken koruyucu hijyen önlemleri tek kurtuluş yoludur.

Araştırmamıza göre bu önlemler doğrudan veya dolaylı olarak virüs kapma riskini artıran köpeklere de uygulanmalıdır” dedi.

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