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Uzmanlara göre saç ekiminde doğal görünüm önemli

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.03.2019 11:29 | Son Güncelleme

Doğal saç ekim operasyonu hakkında bilgiler veren Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, "Saç ekimi lokal anestezi ile yapılan bir işlem.

Uzmanlara göre saç ekiminde doğal görünüm önemli

Doğal saç ekim operasyonu hakkında bilgiler veren Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, "Saç ekimi lokal anestezi ile yapılan bir işlem. Lokal anestezi ilaçları bir takım ağrı ve acı vermektedir; fakat şu an yeni bir teknoloji olan püskürtme yönteminde herhangi bir ağrı, acı olmadan, lokal anestezi ilacı püskürtme yöntemiyle cilt altına verilmektedir. Bu da hasta için konfor sağlamaktadır" dedi.
Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekim operasyonuyla ilgili merak edilen sorulara cevap verdi. Gülgör, saç ekim operasyonunun hastane ortamında, doktor kontrolünde, uzman kişilerce yapılmasının başarıyı arttırdığını söyledi.
Saç çizgisinin belirlenmesinin doğal olması ve kişinin yüz hatlarına uygun planlama yapılması gerektiğini belirten Gülgör, "Ön saç çizgisi planı yapılırken, doğal görünüm kişinin yaşı yüz yapısı düşünülerek hesaplanmalı ve saçlar çıkmaya başladığında kişinin saç ekimi yapıldığı anlaşılmamasına odaklanılmalıdır. Saç ekimi operasyonlarında ön tarafa ekim yapılırken fırça gibi bir görünüme sahip olmaması adına dikkat edilmesi gereken kurallara operasyon esnasında uyulmalı sistemli çalışılmalıdır" dedi.
En iyi saç tekniği için saçın çıkış yönlerinin belirlenmesi gerektiğini dile getiren Gülgör, "İnce uçlu iğneler ile donör alandan alınan saç köklerinin bekletilmesi aşamaları hassasiyet gerektirmektedir. Bu yüzden operasyon süreci buna göre planlanmalıdır. Ensede alım yapılan bölgede iz kalmamalı, dışarıdan bakan biri saçlar uzamaya başladıktan sonra hoş olmayan bir görüntüyle karşılaşmamalı" şeklinde konuştu.
İzmir Özel Gazi Hastanesi Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, şöyle devam etti:
"Operasyon süresince hastanın konforu düşünülmelidir. Hastaya ekim yapılan saçları dışında kendi mevcut saçları için uygulanacak olan tedaviler önceden anlatılmalı ve hasta her konuda bilinçlendirilmelidir. Saç ekimi operasyonlarında oluşabilecek komplikasyonlar hastaya iletilmeli ve bilinçlendirilmeli, operasyon öncesi ve sonrası talimatlara uyması önemi vurgulanmaktadır. Saç ekimi operasyonları cerrahi bir operasyondur. Dikkat edilmesi önem teşkil etmektedir."

Uzmanlara göre saç ekiminde doğal görünüm önemli

Uzmanlara göre saç ekiminde doğal görünüm önemli

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