Uzmanlara Göre Trump'ı Zor Günler Bekliyor

Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasındaki zirvenin beklentileri karşılamaması ve Kuzey Kore'nin nükleer programının sona erdirilmesi yönünde anlaşmaya varılamaması, birçok beklentiyi hayal kırıklığına çevirdi.

Trump, ”Kim'in bir vizyonu var ve bu vizyon bizimkiyle örtüşmüyor. Ancak bir yıl öncesine kıyasla anlaşmaya daha yakınız. Eninde sonunda anlaşacağımıza inanıyorum. Ancak bu görüşmeden ayrılma kararı aldık” dedi.

Washington'daysa Kongre'de yapılan bir oturum, Trump için ciddi sonuçlar doğurabilecek çarpıcı açıklamalara sahne oldu.

Başkan'ın eski avukatı ve "iş bitiricisi" Michael Cohen, Kongre’de ve televizyon ekranlarına kilitlenen kamuoyu önünde verdiği ifadede eski patronuna yüklendi.

Cohen, suç teşkil eden yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu iddia ettiği Trump'la ilgili olarak karanlık bir tablo çizdi.

Trump, Cohen'in suçlamalarını reddederken Cumhuriyetçiler, Cohen'in tescilli bir yalancı olduğunu söyledi ve Demokratlar'ı, Cohen'in ifadesini Trump'ın görevden azli için ortam yaratmakta kullanmakla suçladı.