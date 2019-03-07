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Uzmanlara Göre Trump'ı Zor Günler Bekliyor

07.03.2019 16:22 | Son Güncelleme

Vietnam'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la anlaşmaya varamaması ve eski avukatı Michael Cohen'ın Kongre'de verdiği ifade, Trump'ın başkanlığının ne kadar farklı yönlerde ilerlediğini bir kez daha gözler önüne serdi

Uzmanlara Göre Trump'ı Zor Günler Bekliyor

Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasındaki zirvenin beklentileri karşılamaması ve Kuzey Kore'nin nükleer programının sona erdirilmesi yönünde anlaşmaya varılamaması, birçok beklentiyi hayal kırıklığına çevirdi.

Trump, ”Kim'in bir vizyonu var ve bu vizyon bizimkiyle örtüşmüyor. Ancak bir yıl öncesine kıyasla anlaşmaya daha yakınız. Eninde sonunda anlaşacağımıza inanıyorum. Ancak bu görüşmeden ayrılma kararı aldık” dedi.

Washington'daysa Kongre'de yapılan bir oturum, Trump için ciddi sonuçlar doğurabilecek çarpıcı açıklamalara sahne oldu.

Başkan'ın eski avukatı ve "iş bitiricisi" Michael Cohen, Kongre’de ve televizyon ekranlarına kilitlenen kamuoyu önünde verdiği ifadede eski patronuna yüklendi.

Cohen, suç teşkil eden yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu iddia ettiği Trump'la ilgili olarak karanlık bir tablo çizdi.

Trump, Cohen'in suçlamalarını reddederken Cumhuriyetçiler, Cohen'in tescilli bir yalancı olduğunu söyledi ve Demokratlar'ı, Cohen'in ifadesini Trump'ın görevden azli için ortam yaratmakta kullanmakla suçladı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Clay Higgins, ”Bu, başkanımıza zarar verme girişimidir. Gelecekte Başkan'ı görevden azletme sürecinin yumuşak yapı taşlarını döşemektir” derken, hukuk uzmanı Randy Zelin, Cohen'in ifadesinin yol açacağı siyasi ve hukuki zararın çok büyük olabileceğini ”Michael Cohen sadece iyi bir görgü tanığı değil. Michael Cohen olabilecek en mükemmel görgü tanığı çünkü hep Trump’ın yanındaydı” sözleriyle ifade etti.

Başkan Trump, Cohen'in ifadesini, dış politika çabalarına gölge düşürme girişimi olarak tanımladı. Ve ”Sahte bir oturum düzenlemek ve bunu çok önemli bir zirvenin tam ortasında yapmak çok kötü bir şey” diye ekledi.

Amerika içinde düşük kamuoyu desteği ve soruşturmaların gölgesinde kalan Trump, Kuzey Kore üzerinden elde edeceği başarının kendisini siyasi açıdan güçlendirmesini umuyordu.

Stimson Merkezi’nden David Kim, ”Trump, kazanmak istiyor. Şu anda sahip çıkabileceği tek diplomatik başarı, Kuzey Kore olacaktı. Suriye'den geri çekiliyoruz. Afganistan'dan çıkıyoruz. NATO'daki dostlarımızla ilişkilerimiz kötü” dedi.

Siyaset uzmanı John Fortier de, Kuzey Kore konusunda ilerleme sağlayamadığı, ülke içindeyse Cohen'in suçlamalarına maruz kaldığı bir ortamda Trump'ın zor bir seçim sürecine hazırlandığını şöyle anlattı:

”Kamuoyunun yüzde 43 ila 44'ü hala Trump'ın iyi iş çıkardığını düşünüyor. Bu rakamlar çok kötü sayılmaz. Ama bir başkan yeterince yüksek olmayan bu rakamlarla yeniden seçime girmek istemez.”

Trump'ı yakın gelecekte başka zorluklar da bekliyor. Bunların en önemlisi, özel yetkili savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması raporu. Uzun zamandır merakla beklenen raporun önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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