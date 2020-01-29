Uzmanlara göre Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı "tek taraflı ve uygulanamaz"

TALHA YAVUZ/ AHMET FURKAN MERCAN - ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planını "tek taraflı ve uygulanamaz" uzmanlar Türkiye, Rusya, İran, Çin ve AB gibi bölgesel güçlerin buna destek vermeyeceğini vurguladı.

Uzmanlar, AA muhabirlerine, Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı ve bölgeye etkilerini değerlendirdi.

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal İnat, planın sürpriz olmadığını, Orta Doğu'da İsrail sorununda işlerin güç ve hukuksuzluklar üzerinden yürüdüğünü daha önce de gördüklerini, bu planla hukuksuzluğun yeni bir aşamasına tanık olduklarını söyledi.

Trump'ın, Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olacağını önceden açıkladığına, esasında planda yeni bir şey bulunmadığına dikkati çeken İnat, "Bunu şimdi yeni bir şeymiş gibi 'Yüzyılın Anlaşması' olarak süsleyerek pazarlamak istiyorlar ama aslında yapmak istedikleri, Filistinlilere güç ve baskı politikası uygulamak, 'buna razı olmazsanız daha fazla şiddet kullanarak sizi ikna ederiz' demek." ifadelerini kullandı.