Uzmanlardan ‘‘Ağır Hava Koşulları'' Uyarısı

Uzmanlara göre ABD’de can alan kötü hava koşulları daha sık görülecek, Amerikalılar’ın olumsuz hava koşullarına karşı daha fazla hazırlıklı olması gerekecek. Bu hafta ABD’nin farklı bölgelerinde yaşanan fırtınaların gelecek günlerde yeni dalgalar halinde devam etmesi bekleniyor. Bu durumun iklim değişikliğinden kaynaklanan ağır hava koşullarının daha da kötüleşmesi tablosuyla uyum içinde olduğu görülüyor. Fırtınanın etkisi altındaki eyaletlerde yaşanan durum, iklim değişikliğiyle gelen bu yeni normal karşısında yerel yönetimler, eyalet yetkilileri ve federal yetkililerin hazırlıklarının yetersiz kaldığını gösteriyor. Bu hafta ülkenin orta kesimindeki Oklahoma kentinde en az 24 kişi evlerinde ısınmaya çalışırken yangın ve karbon monoksit zehirlenmesi gibi nedenlerle hayatını kaybetti. Oklahoma kentinde kutuplardan gelen soğuk hava dalgası hava durumunu eksi 25 santigrat dereceye kadar düşürdü. Oklahoma’da kapılarını evsizlere açan işyerlerinden birinin sahibi olan Kendra Klements, bu seferkinin farklı bir fırtına olduğunu ve birçok kişinin donma, hipotermi ve saçlarında buz saçaklarıyla binaya sığındığını söyledi. Sosyal hizmetler ve eyaletlerin yetkilileri, iklim ve doğa felaketlerinin kötüleşmesinin toplumun en zordaki kesimlerinin ihtiyaçlarının da en çok artacağı dönem olacağı uyarısında bulunuyor.

Teksas eyaletinde binlerce hane elektriksiz dördüncü gününe girdi. Bazı bölgelerde yapılan onarımla elektrik yeniden sağlanırken, fırtına eyaletten uzaklaştı. Ülkenin ikinci büyük eyaleti Teksas’ta milyonlarca kişinin hala suya ve gıdaya erişimi yok. Dondurucu soğukların Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Başka bölgelerdeki Amerikalılar da kötüleşen iklim koşullarından etkileniyor. Dondurucu soğuklar birçok yerde elektriklerin kesilmesine neden oldu. Hava koşullarından dolayı doğalgaz enerji santralleri devre dışı kaldı, rüzgar türbinleri dondu. ABD’de hava koşulları nedeniyle acil durum uyarısı yapılan bölgelerde yaşayan kişilerin sayısı 100 milyonun üzerinde. Elektrik kesintilerinin ülkenin bazı bölgelerinde günlerce devam etmesi bekleniyor. Başkan Joe Biden, gelecek dört yılda ülke altyapısının yenilenmesi ve temiz enerjiye yatırım yapmak amacıyla2 trilyon dolar harcamayı hedefliyor. Biden, ABD’nin enerji ağının 2035’e kadar karbon kirliliğinden arındırılmasını, binaların yalıtılmasını, yolların onarılmasını ve elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının kurulmasını amaçlıyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Biden’ın sıfır emisyon hedefi ve yeni istihdam imkanları oluşturulmasında aşırı hava olaylarına ve iklim değişikliğine dayanıklı, kalıcı altyapı inşa etmenin önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Fırtınaların Amerikalılar’ı soğukta bırakmasının dışında aşılama faaliyetlerini olumsuz etkilemesi de bu hafta gündemdeydi. Syracuse Üniversitesi’nden elektrik mühendisliği ve bilgisayar uzmanı Sara Eftekharnejad da bu tür anormal hava olaylarının daha sık görüleceği uyarısında bulunanlardan. Uzman, Teksas’ta yaşanan soğuklar ya da California’da yaz aylarında yaşanan yangınlar gibi olaylar karşısında yöneticiler ve kurumlar düzeyinde daha fazla planlama yapılması gerektiğini belirtti. Eftekharnejad, uzun ya da kısa vadeli hava durumu tahminlerinin iyileştirilmesinin, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin ve talebin artması durumunda elektrik sağlayabilecek büyük ölçekli depolama sistemlerinin kurulmasının Teksas ve diğer eyaletlerde yaşanan elektrik kesintileri gibi olayları engelleyeceği görüşünde.