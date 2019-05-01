AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - İletişim uzmanları ve psikologlar, sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasının "çocuklar açısından cinsel istismar" riskini artırdığına dikkati çekiyor.

İletişim Uzmanı ve Sosyal Medya Danışmanı Nurhan Demirel, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyadaki kullanıcı sayısının her geçen gün arttığını belirten Demirel, "Gençler arasında popüler olan bu siteler ve uygulamalar iletişimi kolaylaştırırken, çocuklar için cinsel istismar riskini de artırıyor." dedi.

Demirel, sosyal medya siteleri ve mesajlaşma uygulamalarının iletişim şekillerini değiştirdiğini ifade ederek, bu ortamlarda üretilen içeriklerin çocukların yaşlarına uygun olmadığını dile getirdi.

Yetişkinlerin sosyal medya paylaşımlarında sınır tanımadıklarına işaret eden Demirel, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda cinsel eğilim ve tercihlerini açıklayan YouTuberların sayısı da oldukça hızlı bir şekilde artıyor. Henüz ergenlik döneminde olan çocuklar için bu tür videoların yıkıcı etkileri olabilir. Diğer taraftan canlı yayında kendine zarar verenler ve intihar edenler, futbol müsabakaları öncesinde ve sonrasında tarafların ağır küfür içeren yorumları, bahis, dolandırıcılık reklamları, ağır siyasi hakaret ve şiddet dilini de çocuklar için uygunsuz içerikler olarak değerlendirebiliriz."