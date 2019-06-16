Uzmanlardan Alan Yeterlilik Testi (AYT) yorumu!

YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’yi öğrencilerden alınan bilgilere göre Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Lise Bölüm Başkanları değerlendirdi:

2019 AYT, ÖSYM formatına ve müfredata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, sınavla ilgili şu genel yorumlarda bulundu: “Genel olarak AYT’ de tüm derslerde sorular bilgiye dayalı sorulmuştur. Bu soruların çözülebilmesi için konuların dersin formatına uygun bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir. TYT; öğrencilerin doğru okuma, okuduğunu doğru yorumlayabilme, verilen metinlerden doğru çıkarımlar yapabilme ayrıca zamanını doğru kullanabilme yeteneklerini değerlendiren bir sınav olmuştur. AYT; öğrencilerin ders kapsamında öğrendikleri bilgileri soru içerisinde doğru kullanarak çözüme ulaşmalarını değerlendiren bir sınav olarak hazırlanmıştır. ÖSYM, YKS sonuçlarının ise 18 Temmuz’da açıklanacağını duyurdu. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih süreci de başlayacak. Unutulmamalıdır ki YKS bir sıralama sınavıdır. Bu nedenle öğrencilerin yüzdelik dilimini dikkate almaları önemlidir. Ayrıca sadece yüzdelik dilim dikkate alınarak bir tercih yapılmasını değil, öğrencilerin mutlu ve başarılı olacakları bölümleri tercih etmelerini de öneriyorum."

2019 AYT Matematik testi sorularını değerlendiren Uğur Okulları Matematik Bölüm Başkanı Nilda Yüksel, “2019 AYT Matematik testi soruları bilgi ağırlıklı olup birkaç kazanım veya bilgi bir arada sorgulanmıştır. Sınavda öğrencilerin okuduğunu anlayıp, bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücü ölçülmüştür. Soruların bir kısmındaki veriler, değişkenlere bağlı olarak sorgulanmıştır. Geometri soruları ise analitik ağırlıklı olup bilgiyi sorgulayan sorulardan oluşmuştur. AYT Matematik testindeki sorular tüm sınıflara ait konuları kapsamakla birlikte ağırlıklı olarak 11 ve 12. sınıf konularından sorulmuştur” dedi.

"TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORULARI KOLAYLIKLA ÇÖZÜLEBİLECEK DÜZEYDEYDİ" Türk Dili ve Edebiyatı sorularını değerlendiren Uğur Okulları Türkçe Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu, “2019 YKS-AYT’ deki 24 Türk Dili ve Edebiyatı sorusundan 4 sorunun paragraf ve anlam bilgisi sorularından, 20 sorunun ise Edebiyat sorularından oluştuğu öğrencilerimizden aldığımız duyumlardır. Bazı sorularda doğrudan bilgi vererek değil, öğrencilerin bilgilerini kullanıp parçayı yorumlayarak doğru cevaba ulaşması istenmiş. Bu nedenle genel olarak Türk Dili ve Edebiyatı sorularının öğrencilerimizin kolaylıkla çözebileceği düzeyde olduğunu söylemek doğru olacaktır” yorumlarında bulundu. Fizik sorularını değerlendiren Uğur Okulları Fizik Bölüm Başkanı Volkan Alpay, “2019 AYT sınavında Fizik soruları müfredatla uyumlu olup sorular sınavın kapsamına uygun olarak bilgi ve bilgiyi işleme üzerine oturtulmuştur. Soru sayısının belli sayıda olmasından dolayı birkaç kazanımın aynı soru içerisinde kullanım zorunluluğu oluşmuştur. Bu sorular da eleyici, ayırt edici sorular olacaktır. Fizik testi soruları 11 ve 12. sınıf müfredatından sorulmuştur” ifadelerini kullandı.

"BİLGİ BOŞLUĞU OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILI OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORUM" Kimya sorularının 11 ve 12. sınıf müfredatını içerdiğini kaydeden, Uğur Okulları Kimya Bölüm Başkanı Bedrettin Boyacıgil, “2019 AYT’nin, geçen yıl ilk defa uygulanan sınav formatına benzer şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Öğrenciler; sınavın müfredata uygun kazanımları ölçtüğünü, beklenen temel bilgileri sorguladığını, olması gerektiği düzeyde, soru ifadelerinin net ve anlaşılır olduğunu belirttiler. Sorular beklenildiği gibi MEB’nın açıkladığı kazanımlar doğrultusunda; 11 ve 12. sınıf müfredatını içeriyor. Çok iyi çalışan öğrencilerin yapabilecekleri seçici, ayrıntılı, işlemli sorular yanında, bilgi düzeyi düşük olan öğrencilerin de yapabilecekleri sorulara yer verildiğini anlıyoruz. İyi bir eğitim alan, doğru kaynakları kullanan, bilgi boşluğu olmayan öğrencilerin başarılı olduklarını düşünüyorum” dedi. Biyoloji sorularını değerlendiren Uğur Okulları Biyoloji Bölüm Başkanı Asuman Kılıç, “2019 AYT Biyoloji testinde yer alan sorular 11 ve 12. sınıf müfredatını kapsamaktadır. Soruların, MEB’in 2019 kazanım açıklamasına uygun olduğu görülmüştür. Öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre soruların bilgi ağırlıklı olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak sınavın müfredat ile uyumlu olduğu ancak soruların zorluk derecesinin geçmiş yıllara göre biraz daha yüksek olduğu söylenebilir” dedi.

Coğrafya sorularını değerlendiren Uğur Okulları Coğrafya Bölüm Başkanı Davut Gürler, şu yorumlarda bulundu: “AYT Coğrafya-1 sınavında yöneltilen 6 soru, 11 ve 12. sınıf kazanımlarına uygun, yapılabilirliği yüksek sorulardır. Sınav soruları MEB’in 2019 -YKS açıklamasına da uygundur. Aldığımız duyumlara göre tartışmalı bir soru gözükmüyor. Coğrafya-2 sınavında ise 11 soru yöneltilmiştir. Sorular tamamen 11 ve 12.sınıf konularını kapsamaktadır. Beklendiği gibi sınavda, 9 ve 10.sınıf kazanımlarına yer verilmemiştir. Sınavlarda; Küresel Ortam ve Çevre -Toplum ünitelerinin ağırlıklı olduğu bilgisi paylaşılmıştır. Genel coğrafi bilgiye ve harita okur-yazarlığına sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuştur.” Tarih sorularını değerlendiren Uğur Okulları Tarih Bölüm Başkanı Zeynep Ergün, “Öğrencilerden aldığımız duyumlara göre, 2019 AYT Türk Dili Edebiyatı- Sosyal Bilimler -1 ve Sosyal Bilimler -2 testlerindeki Tarih sorularının konu dağılımı dengeli, MEB kazanımlarına ve müfredata uygundur. Ağırlıklı olarak sınavda bilgi soruları sorulmuştur. Neden- sonuç ilişkisini, tarih terim bilgisini ölçen soruların yanında; öncüllü, paragraf şeklinde bilgiye dayalı yorum gerektiren, kronoloji bilgisini ölçen tarzda sorular da yer almıştır. Sorular açık, anlaşılır bir dille yazılmıştır. Sınavın konu kapsamını bilen ve soru kökünü dikkatli okuyan öğrencilerin çözeceği sınavın zorluk düzeyi olarak orta derecededir” diye konuştu.