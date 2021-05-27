Uzmanlardan Almanya'da aile hekimi açığı uyarısı

Uzmanlar, Alman sağlık sistemindeki muhtemel sıkıntılara ilişkin hazırladığı raporu hükümete sunmaya hazırlanıyor.Stuttgart kentindeki Robert Bosch Vakfı'nın yaptığı araştırma Almanya'daki aile hekimi açığı konusunda çarpıcı sayılar ortaya koydu. Vakfın yaptığı hesaplamaya göre Almanya'da 2035 yılında aile hekimi açığı 11 bine yükselecek. Araştırmaya göre Almanya'da yerleşim bölgelerinin yüzde 40'ı gelecekte sağlık hizmetlerinin ilk basamağında yer alan aile hekimliğindeki hizmetlerden ya faydalanamama ya da yetersiz faydalanma tehdidi altında.

Aile hekimi bulma sıkıntısının da en fazla Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya ve Baden Württemberg eyaletlerinde yaşanacağı belirtiliyor.

Raporu hazırlayan uzmanlar, bu sıkıntının önüne geçmek için hükümete sağlık merkezlerinin yeniden yapılandırılmasını öneriyor. Robert Bosch Vakfı, araştırmada yer alan tespitlerle birlikte sağlık sisteminin geleceğine ilişkin hazırladığı raporu 17 Haziran'da Sağlık Bakanı Jens Spahn'a sunmayı planlıyor.

Vakfın araştırmasında ülkenin kırsal kesimlerinde halihazırda aile hekimi sıkıntısının yaşandığına ve şehirlerle de giderek daha fazla hissedilmeye başlandığına işaret edildi.