Uzmanlardan aşının etkili olmadığı varyant olasılığı uyarısı

Dünya genelinde yeni varyantların ortaya çıkmasıyla birlikte bilim adamları nadir görülse de bu vakaların dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiği ve bunun daha ciddi bir durumun işareti olabileceği görüşünde.

Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi’nden Gigi Gronvall, “Bu dünyada hiçbir şeyin yüzde 100 garantisi yok. Aşının etkili olmadığı başka varyantların ortaya çıkması olası. O nedenle bu vakaların araştırılmasının önemli'' diyor. ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), 26 Nisan itibariyle tamamen aşılanan 95 milyon kişiden 9 bin 245’inin virüse yakalandığını bildirdi. Bu da aslında yüzde 1’den bile daha düşük bir orana denk geliyor.

"YÜZDE 100 EMİN DEĞİLİZ"

Maryland Üniversitesi Gen Araştırmaları Enstitüsü’nden Jacques Ravel, “Aşıyı olan her birey yanıt vermeyebilir. Bu kişiler aşılanmış olmalarına rağmen bağışıklık sistemlerinin yanıt verip vermediğinden yüzde 100 emin değiliz” diyor.

Zayıf bir bağışıklık tepkisi ve önemli bir virüs varyantı arasındaki farkı anlayabilmek için, bilim adamları aşılanmış hastanın enfeksiyonuna yol açan virüsün genetik kodunu okumak zorunda. Maryland Üniversitesi Corona virüslerinin gen dizilimini yapan kurum ağının bir parçası. Ravel, enstitünün aşılanmış olan hastaları enfekte eden virüslerde öne çıkan bir yapı görmediklerini söylüyor.