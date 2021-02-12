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Uzmanlardan bağımlı ailelerin çocuklarına yardım talebi

12.02.2021 15:44 | Son Güncelleme:
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Uzmanlardan bağımlı ailelerin çocuklarına yardım talebi

Yardım kuruluşu Nacoa Almanya’da bağımlı ebeveyni olan çocuk ve gençlerin korona kısıtlamalarından çok daha olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Nacoa’ya göre üç milyon çocuk bağımlılığın olduğu ailelerde yetişiyor.Uzmanlar ebeveynleri madde, uyuşturucu ya da alkol bağımlısı olan çocuk ve gençlerin koronavirüs krizinden çok daha fazla etkilendiğine dikkat çekiyor. Almanya’da bağımlıların çocuklarıyla ilgilenen bir yardım kuruluşu olan Nacoa yönetim kurulu üyesi, psikolog Corinna Oswald Berlin’de yaptığı açıklamada, bağımlı ailelerde yetişen çocuk ve gençlerin kapanma önlemleri nedeniyle okul ve arkadaşlarıyla buluşma gibi problemli çevrelerinden uzaklaşmalarına yarayacak olanaklardan yoksun kaldığını belirtti. Oswald bu nedenle bağımlı ailelerde yetişen çocuk ve gençlere online danışmanlık hizmeti ya da diğer yardımların artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Almanya genelinde önümüzdeki Pazar günü bu çocuk ve gençlere yardım amacıyla bir etkinlik haftası başlatılacağını söyleyen Oswald, bu kapsamda dijital ortamda 50’den fazla kentte 100 etkinliğin düzenleneceğini hatırlattı. Oswald bu etkinlikle amacın ailelerdeki bağımlılık sorunundan muzdarip çocuk ve gençlerin durumuna kamuoyunun dikkatini çekmek olduğunu belirtti.

Nacoa’nın verdiği bilgilere göre Almanya’da yaklaşık üç milyon çocuk bağımlı ailelerde yetişiyor. 40-60 bin çocuk yasa dışı uyuşturucu kullanan ebeveyne sahip. Yine kuruluşun verilerine göre Almanya’da bağımlı ailelerde yetişen altı milyon yetişkin var. Ortalamada Almanya’da her altı çocuktan biri kısmen geçici bir süreliğine bile olsa bağımlılık sorununun olduğu bir ailede yetişiyor. Nacoa yardım kuruluşuna göre ebeveynleri bağımlılık sorunu yaşayan çocuklar bağımlılık konusunda önemli bir risk grubunu oluşturuyor. Aileleri bağımlı olan çocukların ortalama yüzde 30-40’ı madde bağımlısı olma potansiyeli taşıyor.

DW / HT,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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