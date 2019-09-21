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Uzmanlardan, başarıyı artıran uyku reçetesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.09.2019 12:10 | Son Güncelleme

Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sinan Yetkin: - "Akademik ve entelektüel becerilerin uykuyla arttığı, bunun da başarıyı artırdığı kanıtlanmıştır. Özellikle sınav öncesinde sağlıklı uyku, beynin geniş bilgi depoları arasında ilişkileri güçlendirerek, problem çözme becerimizi ve üretkenliğimizi artırıyor " - "Sınav dışında başka şeylerle uğraşın. Kitap veya dergi okuma, televizyon seyretme gibi. Yatma saatlerine yakın banyo yapmayın"

AYŞE YILDIZ - Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sinan Yetkin, akademik ve entelektüel becerilerin uykuyla arttığı, bunun da başarıyı artırdığının kanıtlandığını belirterek, "Özellikle sınav öncesinde sağlıklı uyku beynin geniş bilgi depoları arasında ilişkileri güçlendirerek, problem çözme becerimizi ve üretkenliğimizi artırıyor." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yetkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın ÖSYM'nin Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nı gerçekleştireceğini hatırlatarak, sınavdaki başarıda uykunun önemli olduğunu söyledi.

Yeterli uyumak gerektiğini, gün içinde en iyi performansı elde edebilmek için sağlıklı uykunun şart olduğunu dile getiren Yetkin, uykuyu bölecek faaliyetlerden uzak durulması gerektiğini bildirdi.

Uykunun, gün boyunca öğrenilen bilgilerin kullanılabilir hale gelmesini, hafızaya bilgilerin kaydının pekiştirilerek unutmanın engellenmesi ve yeni bilgilere yer açılmasını sağladığını aktaran Yetkin, "Akademik ve entelektüel becerilerin uykuyla arttığı ve bunun da başarıyı artırdığı kanıtlanmıştır. Özellikle sınav öncesinde sağlıklı uyku, beynin geniş bilgi depoları arasında ilişkileri güçlendirerek, problem çözme becerimizi ve üretkenliğimizi artırıyor." diye konuştu.

- "Aç yatmayın"

Sabah düzenli ve erken saatte kalkılması gerektiğini vurgulayan Yetkin, şöyle konuştu:

"Düzensiz uyku ve uyanıklık ritmi, biyolojik saatin düzeninin bozulmasına ve gün içindeki performansımızın olumsuz etkilenmesine neden olur. Yatma saatlerine yakın yemek yenilmesi, biyolojik saatin ritmini etkileyerek uykunun bozulmasına neden olur. Ancak aç karnına da yatağa girmeyin. Hafif gıdaları tercih edin. Bazı gıdalar uykuya da yardım eder. Süt, muz, ceviz, badem gibi gıdalar içerdiği 'triptofan' maddesiyle uykuya geçişe yardım eder. Kafeinli içecekleri sınırlayın, saat 15.00'den sonra çay, kahve, çikolata, gazlı içeceklerden uzak durun."

Yatmadan önce zihni ve bedeni dinlendirmek gerektiğine dikkati çeken Yetkin, yorgunluğun uykunun gecikmesine ve yetersiz uykuya neden olduğunu söyledi.

Yetkin, yatakta kitap okuma, ders çalışma, televizyon seyretmekten uzak durulmasını gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yatmadan iki saat önce artık dinlenmeye ve gevşemeye başlayın. Sınav dışında başka şeylerle uğraşın. Kitap veya dergi okuma, televizyon seyretme gibi. Yatma saatlerine yakın banyo yapmayın. Her ne kadar banyo yapmak gevşemeyi sağlasa da vücut ısısını değiştirerek uykunuzun bozulmasına neden olur. Yatakta cep telefonu veya bilgisayar kullanmayın. Bu cihazlar uykuyu, biyolojik saati bozan parlak ışık kaynaklarıdır. Uyku için gerekli gevşemeyi bozar. Uykunun gecikmesine ve melatonin üretiminde yetersizliğe neden olur. Sonuç olarak, yetersiz uykuya ve performansınızın düşmesine neden olur."

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Prof. Dr. Sinan Yetkin sınav uyku

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