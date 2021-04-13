Kısmi kapanma işe yarayacak mı? Uzmanlardan dikkat çeken yorum: Bu bir başlangıç

Prof. Dr. Alper Şener, "Benim kişisel görüşüm 60 binlik vaka sayılarında günlük olgu sayılarımız yarısına inerse doğru bir strateji. Bu tarzda kalacak olursa zaten revize edecekler. Ay sonuna kadar devam eden daha katı önlemler var" ifadelerini kullandı. Prof. Dr Mustafa Çetiner ise , "İstanbul 3-9 Nisan arası 100 binde 804. Çok yüksek rakamlara çıktık gerçekten" derken, sözlerine şöyle devam etti: "Evlerde toplanmalar falan artık bilinçli davranmamız lazım. Her aileden insanlar mağdur oluyor artık. Bu bir süreç, bir başlangıç." "VAKALARDA AZALMA OLMAZSA ÇEKİÇ DARBESİ DAHA AĞIR GELECEK" Prof. Dr. Alper Şener'in açıklamaları şöyle: Bu aslında bir kademeli kapanma. İlk 15 günlük zaman diliminden sonra ortaya çıkacak oranlara göre bir karar verilecek. Bu çalışılan senaryolardan birisiydi. Bu nispeten ılımlı düşünülerek Türkiye'deki genel havayı kontrol altına alma amacıyla yapılan bir çalışma. Vatandaş kitaba uymuyor, kitabına uydurmaya kalkıyor. Bu önlemler herkesin bildiği, şu salgını bir yıldır takip eden herkesin çıkarabileceği önlemler. Ev ev gezmeye çalışırsanız olmaz. Devam edecek olursak ne yaparsak yapalım... Burada başka bir çıkış yolumuz yok.

Eğer beraberinde istediğimiz oranda vaka sayılarında azalma sayımız olmazsa çekiç darbesi daha ağır gelecek. Benim kişisel görüşüm 60 binlik vaka sayılarında günlük olgu sayılarımız yarısına inerse doğru bir strateji. Bu tarzda kalacak olursa zaten revize edecekler. Ay sonuna kadar devam eden daha katı önlemler var. Bir taraftan da aşıyla ilgili önlemleri devam ettirmek gerekiyor. Kademeli, kısıtlılık anlamında baktığımızda hepimizin içine sinen önlemler. Lütfen ama lütfen herkes bu toplumsal mutabakata uysun. "İSTANBUL KARTOPU GİBİ OLDU" Ben Ramazan ayı boyunca seyahat olacağını fazla düşünmüyorum. Bayram için ciddi anlamda önlem alınacak. Bu önlemler mutlaka bir faydası olacak. Ama bunun kalıcı olması için herkesin toplumsal mutabakatla bunun ne kadar önemli olduğunun altını çizmemiz lazım. İstanbul için ivedi, özellikle aşılamayla ilgili özel bir kampanya şart bence. İstanbul artık kartopu gibi oldu. Türkiye'nin dayanak noktası, özel bir planlama... Benim aklıma aşı geliyor. Buraya bir özel ihtimam göstermemiz lazım. Çünkü geriye kalan nüfusun yüzde 60'ı Türkiye'nin geri kalanında, 40'ı İstanbul'da.

"SEYAHAT KISITLAMASI ÇOK ÖNEMLİ" Prof. Dr. Mustafa Çetiner ise şu şekilde konuştu: İstanbul 3-9 Nisan arası 100 binde 804. Çok yüksek rakamlara çıktık gerçekten. Ben de sevgili meslektaşımın söylediğine tamamen katılıyorum. Vurgulanması gereken şey şu. Bu bir başlangıç, çekicin ilk darbesi bu. Bu 15 gün sonra yeniden değerlendireceğiz demek, burada önlemlerin dozu ve ağırlığı artabilir demek. Burada hep dile getirdiğimiz, benim çok önemsediğim seyahat kısıtlaması çok önemli. Özellikle varyant virüsün taşınması anlamında çok önemliydi. Anladığım kadarıyla bayram sonuna kadar bu. Bu da bayramdaki hareketliliği bir anlamda azaltabilecek diye düşünüyorum. Birçok önleme geri döndük. Kamuda esnek mesai, sokağa çıkma yasağının 19.00'da başlıyor olması. Toplantılar ertelendi, otellerin durumu, sahte rezervasyonlar; tümü çok önemli. Bir de yapılamayanlar var. Evlerde toplanmalar falan artık bilinçli davranmamız lazım. Her aileden insanlar mağdur oluyor artık. Bu bir süreç, bir başlangıç. Mart başından beri 10 kat artış var İstanbul'da. İstanbul konusunda daha özel bir yaklaşım düşünülebilir. Gerçekten İstanbul çok ciddi bir problem.