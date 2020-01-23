Uzmanlardan ’coronavirus’ uyarısı

Dünyada yayılan ölümcül bir yeni salgın hastalığa karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan Pediatri Uzmanı Dr. Ali Şimşek, zorunlu kalmadıkça kalabalığa girilmemesi gerektiğini söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Pediatri Uzmanı Dr. Ali Şimşek, Çin Vuhan Çin’in Wuhan kentinde başlayarak 6 ülkeye sıçrayan ve 17 kişinin ölümüne neden olan coronavirus salgını hakkında yaptığı açıklama ile vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Hastalığın yayılma durumu ile ilgili bilgi veren Ali Şimşek, “Dünyada maalesef yeni bir salgın tehlikesi söz konusu. Çin’in Wuhan kentinde çıkan kaynak olarak henüz çok net bir bilgimiz yok ama yarasa çorbasından kaynaklandığı ya da hayvan pazarındaki insanlardan ortaya çıktığına dair bir takım bilgiler bize de ulaşıyor. Ama insandan insana geçtiğine dair de bilgiler söz konusu. Dolayısıyla kaynak Çin ama bunun temel kökeni henüz daha çok net değil. Yalnız virüs tespit edildi. Bunun genetik dizilimi ortaya çıkarıldı çok hızlı bir şekilde. Bu tıbbi açıdan gerçekten büyük bir başarı” dedi.

Tüm ülkelerin şu anda bir alarm durumunda olduğuna değinen Şimşek, “Maalesef de altı ülkede şu anda coronavirusun hastalara bulaştığı 571 civarında bir vak’a sayısı bildirildiği ve 17’sinin de kaybedildiğini şu anda biliyoruz. Bu vak’aların artmaması içinde tüm ülkeler şu anda bir alarm durumunda. Genelde hafif ve orta vak’alar çoğunluktadır ama nadir de olsa ağır vak’alar zatürreyle eşlik eden böbrek yetmezliğinin eşlik ettiği ve sonrasında hastanın kaybıyla neticelenen tablolarda görülebilmektedir” diye konuştu.