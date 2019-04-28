Uzmanlardan “Deniz kadastrosu” önerisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, kıyılarımızın tamamında mülkiyet hakkı kesinlikle devlette kalmak sureti ile, il ve ilçe sınırları baz alınarak deniz kadastral kütüklerinin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar tarafından yapılacak önerilere dayanarak Türkiye’de alansal planlamanın bir an önce yapılarak deniz kadastrosunun yapılması gerektiğini belirten Erüz, “Eğer deniz kadastrosu yapılmazsa aynı yere Tarım Bakanlığı kafes verirken diğer bir kurum olan Çevre Bakanlığı veya Belediye o alana derin deşarj hattı kurabiliyor. Ya da kafes yetiştiriciliği yapılan alan diğer bir balıkçının avlanma sahası olabiliyor. Bu da çatışmalara neden olabiliyor. Eğer biz deniz kadastrosu kurarsak bunların hepsini ortadan kaldırırız” dedi.

Karadeniz kıyılarına 70 yıldır dolgu alanı yapılıyor

Karadeniz kıyılarının özellikle 70 yıldır doldurularak yeni ulaşım alanları oluşturulduğu bunun da ekolojik dengeleri bozduğunu belirten Erüz, “Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altında olan kişisel tapuya veya kişisel mülkiyete konu olmayan alanlar. Halkın ortak kullanıma açık olan alana aynı zamanda kıyılar dünyanın ekolojik açıdan en önemli coğrafik bölgeleridir. Kıyı derken kastımız hem karadaki belli bir noktaya kadar olan kara kısmı, ama özellikle de göllerde veya denizlerde, derelerdeki su kütlesinin bulunduğu alanlardan bahsediyoruz. Şu anda Karadeniz’in kıyıları özellikle 70 yıldır sürekli doldurularak kentler için veya ulaşım için yeni alanlar oluşturulmaya başlandı. Kıyılar kara ile denizin kesiştiği noktalar olması dolayısıyla karalardan taşınan besin elementlerinin karalardan taşınan diğer materyallerin denizle buluştuğu dolayısıyla organizmaların ihtiyaç duyduğu bitkisel organizmalar ve sera organizmalarla beslenen hayvansal organizmaların en yoğun olarak bulunduğu ve çok sayıda biyo çeşitliliğin en yüksek olduğu eko sistemin en güçlü ve en karmaşık olduğu alanlar kıyısal alanlardır. Bu alanlara bu anlamda baktığımızda mutlaka korunması gereken alanlardır. Dolayısıyla bunun içinde koruma, kullanma dengesinin planlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Trabzon ve Doğu Karadeniz 575 kilometrelik kıyı şeridinin yaklaşık 440 kilometresini kıyı yoluyla birlikte kaybetti. Dolayısıyla elimizde çok az bir kıyı kaldı” diye konuştu.