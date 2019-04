Uzmanlardan “Deniz kadastrosu” önerisi

"Deniz kadastrosunun bir an önce yapılması gerekiyor"

Denizdeki çatışmaların önüne geçilebilmesi için mutlaka deniz kadastro çalışmasının bir an önce yapılması gerektiğine dikkat çeken Erüz, “Trabzon’da bu yüzde 70’le 90 arasında bir kayıp. Elde kalan son alanları korumamız için artık bu alanların kıyıların hem deniz alanı hem de denize bitişik alanların mutlaka korunması gerekiyor. Bunun için de deniz alanlarında herhangi bir konuda örneğin liman için örneğin balıkçı barınağı için örneğin deniz yetiştiriciliği kafesleri için yada derin deşarj gibi her ne amaçla kullanacaksak kullanalım denizin mutlaka planlanması gerekiyor. Planlayabilmek için bu alanların coğrafi bilgi sistemi üzerinde sayısal verisinin üretilmesi gerekir. Sayısal bilgi üretebilmenin adı deniz kadastrosu yapılmasıdır. Eğer deniz kadastrosu yapılmazsa aynı yere Tarım Bakanlığı kafes verirken diğer bir kurum olan Çevre Bakanlığı veya Belediye o alana derin deşarj hattı kurabiliyor. Ya da kafes yetiştiriciliği yapılan alan diğer bir balıkçının avlanma sahası olabiliyor. Bu da çatışmalara neden olabiliyor. Eğer biz deniz kadastrosu kurarsak bunların hepsini ortadan kaldırırız. Bunun da bilimsel yöntemi tekniği biliniyor. Uzmanlar tarafından yapılacak önerilere dayanarak da bunun bir an önce Türkiye’de alansal planlama dediğimiz deniz kadastrosunun yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.