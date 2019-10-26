Uzmanlardan 'denizdeki plastik tehlikesi' uyarısı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE'deki deniz canlılarında mikroplastik kirliliği konusunda yapılan araştırmada, incelenen balıkların yüzde 44'ünün midesinde insan sağlığını da ciddi etkileyen mikroplastik bulundu. Büyük bölümü tek kullanımlık plastiklerden oluşan mikroplastiklerin önüne geçilebilmesi için plastik kullanımından vazgeçilmesi ve bunların 'Tehlikeli atık' olarak tanımlanması önerildi.

"PLASTİKLER TEHLİKELİ ATIK STATÜSÜNE ALINMALI"

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, doğaya atılan plastiklerin nehirlerin yanı sıra yağmurlarla birlikte denizlere taşındığını, bunun denizlerimizdeki mikroplastik tehlikesini büyüttüğünü söyledi. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Bayram Öztürk, DHA muhabirine tüm çabalara rağmen sorunun Türkiye'deki plastiklerin geri kazanımı ile ilgili olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Her ne kadar plastik maddeleri satanların bunları geri alma mecburiyeti olsa da tam olarak bihakkın yapılmıyor. Bunu satanların geri alması, tüketicilerin plastikten kaçınması lazım. Örneğin organik, ve kolay, belli bölgelerde daha ucuz olan cam kavanozları kullanmalıyız. Tek kullanımlık plastik malzemelerden kaçınalım. Doğanın, denizlerin, eko sistemin korunması, geleceğimiz için bunları kullanmaktan kaçınalım. Ama en önemlisi; bu plastiklerin tehlikeli atık statüsüne alınması, tek kullanımlık bu plastik materyalin. malzemenin kullanımının engellenmesi. Deyim yerindeyse yasaklanması. Birçok Batı ülkesinde plastik malzeme geri alınıyor. Dolayısı ile hem tasarruf ediliyor, eko sistem bozulmamış oluyor, hem de deniz canlıları bundan etkilenmiyor Düşünsenize balinaların, yunusların, fokların, birçok canlı grubunun midelerinden plastik çıkarıyoruz. Bunlar boğuluyorlar. Bu beladan kurtulmanın yolu az tüketmek, yeniden kullanmak ve plastik konusunda toplu büyük, bir ulusal seferberlik ilan etmek. "