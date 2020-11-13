Uzmanlardan diyabet uyarısı! 'Hemen test yaptırın'

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ne özel açıklamalarda bulundu. Diyabet, dünyada ve ülkemizde, endüstrileşmenin artmasıyla sağlıksız beslenme, obezite ve hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşmasıyla, milyonlarca insanı etkileyen kronik bir hastalık olduğu tanımını yapan Balcı, ’’Her yıl farklı bir temayla diyabete dikkat çeken Uluslararası Diyabet Federasyonu, 2020 yılında temayı ‘Erken tanı ile komplikasyon risklerini azaltmak’ olarak belirlemiştir. Bu temayla, diyabette erken tanının önemine dikkat çekmeye çalışmaktadır.’’ dedi. TEŞHİS EDİLMESİ ÇOK KOLAY Balcı, birçok hastalıkta olduğu gibi diyabette de erken teşhisin öneminin yüksek olduğunun altını çizerek, ’’Özellikle vücut ağırlığı fazla, sağlıksız beslenen, hareketsiz yaşam tarzına sahip ve ailesinde diyabet öyküsü olan insanlar bu konuda çok daha dikkatli olmalıdırlar. Bir damla kan ile açlık kan şekeri ölçülerek yapılan, çok basit olan bu işlemle diyabeti erken teşhis edebiliriz. Erken teşhis ile hastalığın tedavisinde büyük bir yol alabiliriz’’ ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırmalarda binlerce insanın diyabet tanısı almadan, diyabet hastası olduğunu bilmeden, tedavi olmayarak yaşamlarına devam ettiğini kaydeden Balcı, bu durumun, onları geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına götürdüğünü, diyabetin ilerlemesiyle ortaya çıkan sağlık sorunlarından körlük, böbrek yetmezliği, kardiyovasküler hastalıklar, ayak veya bacak kayıplarının ise en önemli sorunlar olarak dikkat çektiğini söyledi. 'BALIK TÜKETİMİNİ ARTIRIN' ÖNERİSİ Arş. Gör. Eda Balcı, diyabet tedavisinde tıbbi tedavinin yanında, yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ile hastalığın daha kolay kontrol altına alınabildiğini belirterek, ’’Bunun için yapmamız gereken değişikliklerden bazıları; vücut ağırlığının normal değerlerde olması, fiziksel aktiviteyi artırmak, beslenmemizde lif oranı yüksek tam tahıllı besinleri, bakliyatları, sebze ve meyveleri tüketmek, şeker içeriği diğerlerine göre daha yüksek olan meyvelerin tüketiminde dikkatli olmak, başta zeytinyağı olmak üzere Omega 3 yağ asitlerinden zengin balık tüketimini artırmak, rafine, paketlenmiş gıdaları tüketmemek ve tüketebileceğimiz besinlerin de porsiyonlarına dikkat ederek tüketmek diyabet tedavisinde dikkat edilmesi gereken unsurlardandır.’’ ifadesiyle kritik tavsiyelerde bulundu.