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Uzmanlardan diyabet uyarısı! 'Hemen test yaptırın'

13.11.2020 16:26 | Son Güncelleme:
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Uzmanlardan diyabet uyarısı! 'Hemen test yaptırın'

Diyabette erken teşhisin büyük önem taşıdığını söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Balcı, açlık şekeri testi yaparak diyabeti erken teşhis etmenin mümkün olduğunu söyledi. Diyabet tedavisinde tam uyumun çok önemli olduğunu söyleyen Balcı, balık tüketiminin diyabet üzerindeki etkisi ile ilgili bilgi verdi.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ne özel açıklamalarda bulundu. Diyabet, dünyada ve ülkemizde, endüstrileşmenin artmasıyla sağlıksız beslenme, obezite ve hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşmasıyla, milyonlarca insanı etkileyen kronik bir hastalık olduğu tanımını yapan Balcı, ’’Her yıl farklı bir temayla diyabete dikkat çeken Uluslararası Diyabet Federasyonu, 2020 yılında temayı ‘Erken tanı ile komplikasyon risklerini azaltmak’ olarak belirlemiştir. Bu temayla, diyabette erken tanının önemine dikkat çekmeye çalışmaktadır.’’ dedi.

TEŞHİS EDİLMESİ ÇOK KOLAY

Balcı, birçok hastalıkta olduğu gibi diyabette de erken teşhisin öneminin yüksek olduğunun altını çizerek, ’’Özellikle vücut ağırlığı fazla, sağlıksız beslenen, hareketsiz yaşam tarzına sahip ve ailesinde diyabet öyküsü olan insanlar bu konuda çok daha dikkatli olmalıdırlar. Bir damla kan ile açlık kan şekeri ölçülerek yapılan, çok basit olan bu işlemle diyabeti erken teşhis edebiliriz. Erken teşhis ile hastalığın tedavisinde büyük bir yol alabiliriz’’ ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırmalarda binlerce insanın diyabet tanısı almadan, diyabet hastası olduğunu bilmeden, tedavi olmayarak yaşamlarına devam ettiğini kaydeden Balcı, bu durumun, onları geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına götürdüğünü, diyabetin ilerlemesiyle ortaya çıkan sağlık sorunlarından körlük, böbrek yetmezliği, kardiyovasküler hastalıklar, ayak veya bacak kayıplarının ise en önemli sorunlar olarak dikkat çektiğini söyledi.

'BALIK TÜKETİMİNİ ARTIRIN' ÖNERİSİ

Arş. Gör. Eda Balcı, diyabet tedavisinde tıbbi tedavinin yanında, yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ile hastalığın daha kolay kontrol altına alınabildiğini belirterek, ’’Bunun için yapmamız gereken değişikliklerden bazıları; vücut ağırlığının normal değerlerde olması, fiziksel aktiviteyi artırmak, beslenmemizde lif oranı yüksek tam tahıllı besinleri, bakliyatları, sebze ve meyveleri tüketmek, şeker içeriği diğerlerine göre daha yüksek olan meyvelerin tüketiminde dikkatli olmak, başta zeytinyağı olmak üzere Omega 3 yağ asitlerinden zengin balık tüketimini artırmak, rafine, paketlenmiş gıdaları tüketmemek ve tüketebileceğimiz besinlerin de porsiyonlarına dikkat ederek tüketmek diyabet tedavisinde dikkat edilmesi gereken unsurlardandır.’’ ifadesiyle kritik tavsiyelerde bulundu.

Diyabet tedavisinde öncelikli amacın; kan şekeri seviyelerinin kabul edilen normal değerlere çekilmesi olduğunu vurgulayan Balcı, ’’Kan şekerini normal seviyelerde tutmak, ileride meydana gelebilecek komplikasyonlar için de önleyicidir. Diyabet tanısı almış bir hastanın, bir diyetisyen kontrolünde olarak kan şekerine hangi besinlerin nasıl etki edeceğini öğrenmesi ve hastalığına uygun bir beslenme programıyla kan şekerinin kontrol altında tutulması, tedavinin en önemli aşamalarındandır.’’ dedi.

TEDAVİYE TAM UYUM GEREKİYOR

Balcı, Dünya Sağlık Örgütünün önümüzdeki yıllarda en çok yaygınlaşacağını söylediği hastalık olan ve sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzıyla ortaya çıkma ihtimali, çok daha yüksek olan diyabete karşı, hayat tarzımızda değişiklik yapmanın şart olduğu bilgisini aktardı. Balcı, ’’Böylelikle yaşam kalitemizi arttırabiliriz. Diyabette iyi bir tedavi ve tedaviye tam uyum ile çok iyi sonuçlar almak mümkündür. Unutmamalıyız ki erken teşhis ve tedaviye tam uyum diyabette hayat kurtarır.’’ ifadelerini kullandı.

İHA

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