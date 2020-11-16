HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzmanlardan diyabet uyarısı! Her gün 1 yumurta tüketiyorsanız...

Uzmanlardan diyabet uyarısı! Her gün 1 yumurta tüketiyorsanız...

16.11.2020 17:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uzmanlardan diyabet uyarısı! Her gün 1 yumurta tüketiyorsanız...

3 farklı ülkedeki üniversiteler tarafından yapılan araştırma ile ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Günlük yumurta tüketimi ile ilgili yapılan çalışmalar sonrasında günde bir ya da birden fazla tüketilen yumurtanın diyabet riskini arttırabileceği ortaya çıktı.

NewsMedivalLifeSciences'ın haberine göre, Güney Avustralya Üniversitesinin Çin Tıp Üniversitesi ve Katar Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü uzun süreli çalışmada, yumurta tüketiminin, Çinli yetişkinler üzerindeki etkisi değerlendirildi.

1991-2009 arasında sürdürülen çalışmada, düzenli olarak günde bir ya da daha fazla yumurta (50 gram ile eşdeğer) tüketen kişilerde diyabet olasılığının yüzde 60 arttığı gözlendi.

Güney Avustralya Üniversitesinde epidemiyolog ve kamu sağlığı uzmanı Dr. Ming Li, çalışmanın yürütüldüğü yıllar boyunca Çin'de sebze ve tahıl ağırlıklı geleneksel beslenme biçiminden daha fazla et, aperatif ve enerji yoğunluklu gıda içeren bir diyete geçildiğini söyledi.

Diyabette göz sağlığına dikkat! Kan şekeri yüksek seyrettiğinde...Diyabette göz sağlığına dikkat! Kan şekeri yüksek seyrettiğinde...

Li ayrıca düzenli yumurta tüketenlerin sayısının 2009 yılında 1991'dekinin yaklaşık iki katına çıktığına işaret etti.

Düzenli yumurta tüketimi ve diyabet arasındaki bu ilişkinin kadınlarda daha belirgin olduğu da ifade edildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
'Akciğer tanısında gecikmeler yaşanabilir''Akciğer tanısında gecikmeler yaşanabilir'
13 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!13 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Okulların tamamen açılmasıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

Okulların tamamen açılmasıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

'Bunu sormanız bile çok ayıp'

'Bunu sormanız bile çok ayıp'

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Akciğer kanserinde tanı uyarısı: Gecikme yaşanabilir

'Akciğer tanısında gecikmeler yaşanabilir'

Akciğer kanseri tedavisi ölüm oranlarını azaltıyor

Akciğer kanseri tedavisinde umutlandıran açıklama

Probiyotik nedir? Probiyotik zengini besinler hangileri?

Sindirim sistemine yardımcı şifalı besinler

PTH (Parathormon) nedir? PTH değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

PTH yüksekliği neden olur?

RDW, RDW-CV, RDW-SD nedir? RDW değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

RDW yüksekliğinin sebepleri nelerdir?

O ülke karantinaya girdi doktorlar önerdi: Mastürbasyon yapın

O ülke karantinaya girdi doktorlar önerdi: Mastürbasyon yapın

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.