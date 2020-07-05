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Uzmanlardan Dünya Sağlık Örgütü’ne Corona Mektubu

05.07.2020 20:22 | Son Güncelleme

Yüzlerce uzman isim havada küçük parçacıklar halindeki Corona virüsünün insanlara bulaştığına dair kanıt olduğunu belirtti ve Dünya Sağlık Örgütü’ne salgınla ilgili tavsiyelerini gözden geçirme çağrısında bulundu

Uzmanlardan Dünya Sağlık Örgütü’ne Corona Mektubu

Yüzlerce uzman isim havada küçük parçacıklar halindeki Corona virüsünün insanlara bulaştığına dair kanıt olduğunu belirtti ve Dünya Sağlık Örgütü’ne salgınla ilgili tavsiyelerini gözden geçirme çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili haber New York Times gazetesinde yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü’ne yönelik açık mektupta 32 ülkeden 239 bilim insanının imzası bulunuyor.

Mektupta havadaki küçük parçacıkların insanlara bulaşabileceği vurgulanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, virüsün asıl olarak burun ve ağızlardan çıkan küçük damlacıklarla insandan insana bulaştığını belirtiyor.

Örgüt, Reuters’ın konuyla ilgili sorusuna henüz yanıt vermedi.

Bilim insanları, virüs hapşırık nedeniyle havada büyük damlacıklar tarafından taşınsın ya da taşınmasın, Corona’nın hava vasıtasıyla taşındığını ve nefes alındığında insanlara bulaşabileceğini kaydediyor.

New York Times’ın haberine göre ise Dünya Sağlık Örgütü virüsün havadan bulaştığına dair kanıtın inandırıcı olmadığını belirtiyor.

Gazeteye konuşan Dünya Sağlık Örgütü’nden Dr. Benedetta Allegranzi son aylarda hava yoluyla bulaşmanın mümkün olabileceğini birkaç defa açıkladıklarını ancak bunun kesin kanıtlarla desteklenmiş bir durum olmadığını kaydetti.

Söz konusu mektubun gelecek hafta bilimsel bir dergide yayınlanması bekleniyor.

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