Uzmanlardan ebeveynlere ’karne’ uyarısı

Psikolog Oya Kaptan, ebeveynlerin karnesinde zayıf olan çocukları aşağılaması, suçlaması, akranlarıyla kıyaslaması, yetersiz ve değersiz hissettirmesi gibi yaklaşımların çocuklarda öz güven eksikliğine yol açabileceğini söyledi. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin sonunda milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı. Yarıyıl tatilinin habercisi karnelerin alınması bazı ailelerde sevinç ve coşku oluştururken bazı ailelerde ise üzüntü ve mutsuzluğa sebep olabiliyor. Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden Psikolog Oya Kaptan, çocuğu karne alan ebeveynlere uyarılarda bulundu. Psikolog Kaptan, karnesini alan çocuğun karnesinde zayıf olması durumunda aşağılanması, suçlanması, akranlarıyla kıyaslanması, yetersiz ve değersiz hissettirilmesi gibi yaklaşımların çocuklarda öz güven eksikliğine neden olabileceğini vurguladı. Bu eksikliğin olmaması için çocuğun kendini ifade edebilmesine olanak tanımak gerektiğini ifade eden Kaptan, "Başarısızlığı ortadan kaldırmak için öncelikle başarısızlığın kaynağı araştırılmalı, bulunmalı ve bu kaynağın ortadan kaldırılması için gerekli koşullar oluşturulmalı. Yani başarının anahtarı, başarısızlığın kaynağını bulmak ve ebeveyn-öğrenci ve öğretmen işbirliği ile bu kaynağın ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Ebeveynlerin gösterdiği duygusal ve sert tepkiler, istenilen faydayı sağlayamayacaktır” dedi.

"Çocukların düşüncesine önem verilmeli"

Ebeveynlerin öncelikle çocuklarının tüm okul hayatı boyunca mı yoksa bu başarısızlığın geçici bir performans değişikliğinden mi kaynaklandığına odaklanması gerektiğinin altını çizen Kaptan, "Bu iki durum farklı ele alınmalıdır. Bu soruna neden olan olası faktörler (plansız çalışma, az çalışma, çalışma ortamının elverişsiz olması, okulun yetersizliği) sıralanmalı, öğrenci ile bu olası nedenler tek tek ele alınmalı, çocuğun bu konu hakkındaki düşüncelerine önem verilmeli, bu nedenler hakkındaki çözüm yolları çocuk ile birlikte ele alınıp geliştirilmelidir” diye konuştu.

"Yarıyıl tatili değerlendirme listesi yapılmalı"

Bazen sorunun kaynağının çocuk ile sınırlı olmayabileceğine dikkat çeken Kaptan, “Bu gibi durumlarda okulda arkadaşlarıyla veya öğretmenleriyle sorun yaşadığı tahmin ediliyorsa, ebeveynlerin uygun bir şekilde devreye girmesi ve sorunu çözmesi gerekir. Yarıyıl tatili yalnızca dinlenme, eğlenme, televizyon ve bilgisayar başında vakit geçirme dönemi değildir. Ama aynı zamanda sadece ders çalışma, konu bitirme, ödev yapma dönemi de değildir. Yarıyıl tatilinde bu iki zaman geçirme metodu harmanlanmalıdır. Yarıyıl tatiline girmeden önce yarıyıl tatili değerlendirme listesi yapılabilir. Bu listeye planlanılan her şey yazılmalı ve öğrenciler yazdıklarını uygulamaya çalışmalı. Öğrenci bu dönemi hem kişilik gelişimi, bilgi, beceri ve hobi edinme ve var olan hobilerine yönelme olarak kullanabilir hem de eksik kaldığı dersleri, geride kaldığı konuları tespit edip bu konular üzerine planlı çalışma ortamı sağlayarak eksikliklerini giderebilir” şeklinde konuştu.

