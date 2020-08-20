Uzmanlardan egzama uyarısı! Ellerinizi gereğinden fazla yıkarsanız...

"Dezenfektan sıkılıyor ve saatlerce durulamadan o dezenfektan elimizin üzerinde duruyor. Bu çok ciddi cilt problemlerine sebep oluyor" diyen Başa, konuyla ilgili şunları söyledi:

Pandemi döneminde dezenfektan ve el yıkamanın önemi arttı. Dezenfektan stokları hızla tükenirken Samsun Büyük Anadolu Hastanesinden Dermatoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Başar, el yıkama ve dezenfektan kullanımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Korona virüse karşı en önemli kozlardan birinin de hijyen olduğuna dikkat çeken Dr. Başar, "Hijyen içinde en önemli iki faktör dezenfektanlar ve ellerimizi yıkadığımız sabunlardır. Bu hijyen maddelerini yeterli ve doğru kullandığımızda virüsten korunmak mümkün olabiliyor. Ancak bunları özellikle yanlış kullanırsak cildimizin üzerine yan etkileri oluyor. Dezenfektanların içerisinde alkol, su ve mikropların üzerine etki eden kimyasal maddeler var. Dezenfektanların kullanımında en kritik noktalardan bir tanesi sürekli elimizin altında olması ve uygulaması sonrası elimizin üzerinde uzun süre bırakılmasıdır. Dezenfektan sıkılıyor ve saatlerce durulamadan o dezenfektan elimizin üzerinde duruyor. Birçoğunda nemlendirici takviyesi olmasına rağmen içerisindeki alkol ve kimyasallardan dolayı uzun süre bekletildiğinde bir kuruma ve ardından gelen cilt problemlerine sebep olabilir" diye konuştu.