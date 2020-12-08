HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uzmanlardan endişelendiren 'kuraklık' analizi! İşte en olumsuz etkilenecek bölgeler

Uzmanlardan endişelendiren 'kuraklık' analizi! İşte en olumsuz etkilenecek bölgeler

08.12.2020 10:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uzmanlardan endişelendiren 'kuraklık' analizi! İşte en olumsuz etkilenecek bölgeler

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Geomatik Mühendisliği Bölümü araştırmacıları Dr. Nevin Betül Avşar ve Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nun 3 yıldır Gravite ve İklim Değişikliği Uydusu GRACE verilerine dayalı gerçekleştirdikleri analizlerde, zemin suyu bütçesinin her yıl ortalama 4 milimetre azaldığı ortaya kondu. Bilim insanları bu durumdan en çok Marmara, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinin etkileneceğine dikkat çekiyor.

Bilimsel araştırmalar kuraklığın önümüzdeki yıllarda da giderek artacağına dikkat çekti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği araştırmacıları Dr. Nevin Betül Avşar ve Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’nun 2017 yılında Gravite ve İklim Değişimi Uydusu GRACE verilerine dayalı gerçekleştirdikleri analizler, Türkiye genelinde Zemin Suyu Bütçesinin her yıl ortalama 4 milimetre azaldığına dikkat çekiyor. Çalışmaya göre bazı yıllarda dönemsel olarak artışlar olsa da uzun vadede su bütçesi; istikrarlı bir şekilde azalma eğilimi gösteriyor.

EN OLUMSUZ ETKİLENECEK BÖLGELER

Elde edilen haritaya göre sorun Marmara, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde daha büyük olarak göze çarpıyor. Bilim insanları, su bütçesinin tekrar yükselişe geçebilmesinin kar yağışlarına ve yağan karın yerde kalma süresine bağlı olduğunu, ancak su bütçesinin azalmasının iklim değişikliği ile etkileşerek bir kısır döngü oluşturduğunu ifade ediyor. Süreci yavaşlatabilmek için, iklim değişimiyle uyumlu kapsamlı plana ihtiyaç olduğunu belirten uzmanlar doğayla uyumlu projelere, şehir düzenlemelerine ağırlık verilmesine ve su tasarrufuna dikkat çekti.

Su tasarrufunda ise gereksiz su kuyularının yanı sıra şehirlerarası yollarda dinlenme tesislerindeki araç yıkama faaliyetlerinin de önemli miktarda tatlı su kaybına neden olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin koronavirüs aşısı ve saklandığı oda İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin koronavirüs aşısı ve saklandığı oda
8 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!8 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
Koronavirüs aşısı kimlere, ne zaman yapılacak?Koronavirüs aşısı kimlere, ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

''Dekolte giymeyi seviyorum''

''Dekolte giymeyi seviyorum''

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Çin aşısının ikinci dozu sonrası yan etki görülmedi!

Çin aşısının ikinci dozu sonrası yan etki görülmedi!

Beykoz’da akılalmaz olay! ATM’lere saldırıp çekiçle tek tek kırdı

Akılalmaz olay! Tek tek hepsine saldırdı

Eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi cinsel tacizden tutuklanmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi cinsel tacizden tutuklanmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

İSKİ su kesintisi 8 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

8 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 8 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama

18 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü: Türkiye'de 500'den fazla yıkıcı deprem bölgesi var, her an deprem olabilir

Korkutan açıklama: Türkiye'de 500'den fazla yıkıcı deprem bölgesi var, her an deprem olabilir

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.