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Uzmanlardan enfeksiyon uyarısı: Kronik hastalarda...

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2020 10:43 | Son Güncelleme

Mevsim değişikliği ile birlikte yayınlaşan üst solunum yolu enfeksiyonları ile ilgili uyarıda bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çelik, alerjik, atopik ya da kronik rahatsızlığı bulunan hastaların dikkatli olması gerektiğini açıkladı. Çelik, ’’Enfeksiyon deyip geçmeyin, kronik hastalarda hayati önem taşıyor. Hastanın psikolojisi bile çok önemlidir’’ dedi.

Uzmanlardan enfeksiyon uyarısı: Kronik hastalarda...

Beykent Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çelik, mevsim değişikliği ile hava sıcaklıklarında meydana gelen düşüşlerin, burun, sinüsler ve boğazda viral ve bakteriyel enfeksiyonların sık görülmesine neden olduğunu belirterek, ’’Bu etkenler arasında sıklıkla rinovirusler, influenza, parainfluenza virüsleri gelmektedir. Hatta; yaklaşık 1 yıldır dünyada pandemiye yol açan koronavirüsler de üst solunum yollarında enfeksiyonlara neden olmaktadır. Hapşırma, burun tıkanıklığı, koku alamama, geniz akıntısı, geniz kaşıntısı, ateş, boğaz ağrısı, halsizlik en sık görülen semptomlardandır. Bu semptomların hepsi bir arada görülebileceği gibi birkaç semptom da bir arada görülebilmektedir’’ dedi.

ALERJİK VE ATOPİK HASTALAR DAHA DİKKATLİ OLMALI

Dr. Çelik, Covid-19’un da benzer semptomlara yol açmasının, sonbahar mevsiminde görülen üst solunum yolları enfeksiyonları konusunda daha dikkatli olmamızı zorunlu getirdiğini söyleyerek, ’’Ülke olarak topyekun savaş verdiğimiz bu hastalığa yakalanmamanın yolu, tüm üst solunum yolları enfeksiyonlarında görüldüğü gibi semptomları hissettiğimiz anda yakın temastan kaçınmaktır. Üst solunum yollarının çoğunluğun bulaşıcı olması nedeniyle temas izolasyonu, dikkatli beslenme, el hijyenine dikkat etmek, bulunduğu ortamın sıklıkla havalandırılması, iyi bir uyku ve iyi bir dinlenme hastalıklardan koruyacağı gibi, hastalık durumunda hastalığın daha kolay atlatılmasını sağlayacaktır. Ayrıca; sonbahar mevsiminin en çok tedirgin ettiği hastalar olan alerjik ve atopik hastalar daha dikkatli olmalıdır. Mevsimsel alerjik hastalıkları olan hastalar, bu dönemde dikkatli ve dengeli beslenme, alerjenlerden uzak durma, iyi bir uyku ve doktor tavsiyesiyle verilen ilaçları düzenli kullanmalıdırlar’’ ifadelerini kullandı.

KRONİK HASTALARDA HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Astım, KOAH gibi kronik hastalığı olan kişilerde, üst solunum yolları enfeksiyonlarının daha şiddetli geçtiğini de hatırlatan Çelik, ’’Enfeksiyon deyip geçmeyin. Özellikle, kronik hastalığı olan kişilerin korunma önlemlerine uyması bazen hayati olabilmektedir. Ayrıca; mevsimsel sıcaklık değişikliklerine uygun giyinme, ısı değişikliklerinin en az düzeyde hissedilmesi üst solunum yollarındaki enfeksiyonların daha hafif atlatılmasını sağlayacaktır’’ önerisinde bulundu.

’’Ülkemizde yılın sonlarına doğru şiddetini artıracağını düşündüğümüz pandeminin daha çok vatandaşımızı etkilememesi için daha dikkatli olmak zorundayız’’ diyen Çelik, Sağlık Bakanlığının tüm imkânlarıyla savaş verdiği pandemi ile başa çıkmanın da en etkili yolunun korunma, temas izolasyonu, maske kullanımı ve enfeksiyonu yaymamak olduğunu sözlerine ekledi.

PSİKOLOJİ DE ÇOK ÖNEMLİ

Tüm üst solunum yolu enfeksiyonları için geçerli olan bu kurallara tam riayet edilmesi gerektiğini vurgulayan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çelik, tavsiyeleri paylaştı:

’’Üst solunum yolu enfeksiyonlarının semptomları görüldüğü an, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına başvurmak gerek. Bir hekimin muayenesi sonucunda üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konulduktan sonra verilecek reçeteye ve uyarılara uymak, daha hızlı iyileşmeyi sağlayacaktır. Mevsimsel sıcaklık değişiklikleri ve hastalığın şiddeti bazı hastalarda depresyon ve anksiyeteye yol açabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hastalıkların daha kolay atlatılabilmesi için iyi bir psikolojiye sahip olmak elzemdir. Anksiyete ve depresyonların bu dönemde arttığı düşünüldüğünde, hekim uyarılarına özenle uymak, tedaviyi aksatmamak ve dinlenmek, ruh sağlığımız için de önemli olacaktır. Bu dönemde baş edilemeyen anksiyete ve depresyon durumunda psikiyatri hekimine başvurmaktan çekinmeyiniz. Beden ve ruh sağlığının birlikteliği tam bir iyilik hali olduğunu akıldan çıkarmamakta fayda bulunmaktadır.’’

İHA

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