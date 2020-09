Uzmanlardan geç yumurtlama uyarısı: Tedavi edilirse gebelik şansı artıyor

Her kadında ara sıra geç yumurtlama meydana gelebilir. Seyrek geç yumurtlama, tipik olarak bir endişe nedeni olarak kabul edilmemelidir. Ancak, düzenli olarak meydana gelen geç yumurtlama, bir kişinin doğurganlığını azaltabilir ve ağır regl dönemlerine neden olabilir. Tedavi, genellikle normal yumurtlamayı geri getirebilir ve kişinin gebe kalma şansını artırabilir.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, kadınlarda geç yumurtalamanın nedenleri hakkında şu bilgileri verdi:

POLİKİSTİK OVER SENDROMU

Polikistik Over Sendromu (PKOS), kadın kısırlığının en yaygın nedenlerinden biridir.

PKOS'un belirtileri ve semptomları şunları içerir:

-Düzensiz veya eksik regl dönemleri,

-Yüz kıllarına veya şiddetli sivilceye neden olabilen yüksek düzeyde erkeklik hormonu,

-Yumurtlamayı etkileyebilecek yumurtalık kistleri,

-Aşırı kilo veya obezite.

Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, kilo verilmesi ve diğer yaşam tarzı değişiklikleri bulunur.

HİPOTİROİDİZM

Amerikan Ulusal Diyabet Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü'ne (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases - NIDDK) göre, vücut yeterli tiroid hormonu üretmediğinde hipotiroidizm yani yetersiz tiroid oluşur. Hipotiroidizm menstrüasyonu (kadınların üreme hormonlarının aylık hormonal döngüleri) etkileyebilir, hatta yumurtlamayı engelleyebilir. Kadınların hipotirodizmi geliştirme olasılığı erkeklerden çok daha fazladır.