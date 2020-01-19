Uzmanlardan grip uyarısı

KBB Uzmanı Op. Dr. Özlem Özer, influenza virüsü konusunda 7 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üzeri yaşlıların risk grubunu oluşturduğunu belirterek, "Risk altında olan grupların mutlaka hastaneye başvurması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KKB) Uzmanı Op. Dr. Özlem Özer, ’influenza virüsü’ ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Özer, özellikle kontrol altına alınmayan yüksek ateş, devam eden mide ve kas ağrılarında mutlaka doktora başvurulması gerektiğini belirtti. ‘Kuş ve domuz gribi’ gibi söylemlerine da açıklık getiren Dr. Özer, bu grip türlerini sağlıklı insanların atlatabileceğine dikkat çekti. İnfluenza virüsünün A-B-C şeklinde türleri olduğunu söyleyen Özer, "Daha önce de domuz gribi, kuş gribi gibi vakalara rastlanmıştı. Bireyin domuz gribinin olup olmaması önemli değil, domuz gribini normal sağlıklı bir insan da atlatabilir. Bu semptomatik tedaviler kendine iyi bakarak, istirahat ederek atlatılabilir ama risk altında olan grupların mutlaka hastaneye başvurması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“İki etken de aslında virüstür”

Son günlerde rastlanan salgına dikkat çeken Dr. Özer, "Aslında kış ayı boyunca yaşadığımız nezle ve gribi her dönemde yaşıyorduk. Bu sene herkes ’Hiçbir şekilde bu kadar hasta olmamıştım, toparlanamadım, tam hastalığım iyileşiyordu tekrar ortaya çıktı’ diyerek bize başvuruyor. Nezle ile gribi ayırmak lazım. Nezlede daha hafif şikayetler oluşmakta. Hafif bir burun akıntısı, hafif öksürük, boğaz ağrısı, hafif bir baş ağrısı. Gripte daha farklı semptomlar olur, bunlar çok şiddetlidir. İki etken de aslında virüstür” şeklinde konuştu. “Biz buna aslında ‘perişan’ hastalığı diyoruz"

Grip hastalığına neden olan virüse karşı antibiyotik tedavisinden ziyade hastanın şikayetlerine göre tedavi programı uygulanması gerektiğini söyleyen Dr. Özer, bu tür grip vakalarını ‘perişan’ hastalığı olarak nitelendirdiklerini ifade etti. Dr. Özer, “Virüs dediğimiz şey nedir? Antibiyotiklerin bir işe yaramadığı, tamamen semptomatik yani hastanın şikayetine yönelik tedavilerin gerektirdiği bir durumdur. Nezlede 2-3 gün içerisinde semptomatik ilaçlarla atlatılır. Fakat gripte çok şiddetli baş ağrısı, kas ağrısı, mide bulantısı, iştahsızlık, boğaz ağrısı eşlik edebilir, etmeyebilir, burun akıntısı eşlik edebilir, etmeyebilir ama hasta perişandır. Biz buna aslında perişan hastalığı diyoruz. Hasta kapıdan girdiğinde bile biz bunun gerçekten grip olabileceğini hastanın durumundan da anlayabiliyoruz” dedi.